Умер бывший формальный лидер Северной Кореи Ким Ён Нам

ЦТАК: бывший формальный глава КНДР Ким Ён Нам умер в возрасте 97 лет

Ким Ён Нам умер 3 ноября от онкологического заболевания. Он учился в Томске и Ростове-на-Дону, а с 1998 до 2019 года был высшим должностным лицом государства, согласно конституции КНДР

Ким Ён Нам (Фото: Marco Bello / Reuters)

Бывший председатель Президиума Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи Ким Ён Нам умер 3 ноября в возрасте 97 лет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Причиной смерти Ким Ён Нама стало онкологическое заболевание, похороны пройдут с государственными почестями. В комиссию по организации похорон вошел лидер страны Ким Чен Ын, который прибыл на траурную церемонию и возложил венок.

Ким Ён Нам родился в 1928 году в Пхеньяне. В 1944-1945 годах он работал учителем в сельской школе, с 1946 по 1959 год учился в России: был студентом исторического факультета Томского университета, а после — Ростовского государственного университета.

С 1963-го по 1967 год занимал пост первого заместителя министра иностранных дел КНДР. С 1970 года был членом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), с 1978 — членом Политбюро ТПК.

С декабря 1983 года по сентябрь 1998-го занимал пост премьера Административного совета КНДР и министра иностранных дел страны.

С сентября 1998 года Ким Ён Нам был председателем Президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР, являясь высшим должностным лицом государства, согласно конституции. В 2014 году был переизбран председателем Президиума ВНС. Он занимал эту должность до 2019 года.

8 августа 2008 года присутствовал на Церемонии открытия XXIX летних Олимпийских игр 2008 года, состоявшейся в Пекине, 7 февраля 2014 года — на Церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В феврале 2018 года Ким Ён Нам возглавлял спортивную делегацию КНДР на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В 2018 году он посетил московский стадион «Лужники», где прошла Церемония открытия Чемпионата мира по футболу, а 9 мая 2015 года в качестве представителя КНДР присутствовал на Параде Победы в Москве.

Ким Ён Нам был награжден Орденом Национального флага 1 степени — следующей после ордена Ким Ир Сена и ордена Ким Чен Ира высшей государственной наградой Северной Кореи.