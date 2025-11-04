 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Умер бывший формальный лидер Северной Кореи Ким Ён Нам

ЦТАК: бывший формальный глава КНДР Ким Ён Нам умер в возрасте 97 лет
Ким Ён Нам умер 3 ноября от онкологического заболевания. Он учился в Томске и Ростове-на-Дону, а с 1998 до 2019 года был высшим должностным лицом государства, согласно конституции КНДР
Ким Ён Нам
Ким Ён Нам (Фото: Marco Bello / Reuters)

Бывший председатель Президиума Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи Ким Ён Нам умер 3 ноября в возрасте 97 лет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Причиной смерти Ким Ён Нама стало онкологическое заболевание, похороны пройдут с государственными почестями. В комиссию по организации похорон вошел лидер страны Ким Чен Ын, который прибыл на траурную церемонию и возложил венок.

Ким Ён Нам родился в 1928 году в Пхеньяне. В 1944-1945 годах он работал учителем в сельской школе, с 1946 по 1959 год учился в России: был студентом исторического факультета Томского университета, а после — Ростовского государственного университета.

С 1963-го по 1967 год занимал пост первого заместителя министра иностранных дел КНДР. С 1970 года был членом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), с 1978 — членом Политбюро ТПК.

С декабря 1983 года по сентябрь 1998-го занимал пост премьера Административного совета КНДР и министра иностранных дел страны.

С сентября 1998 года Ким Ён Нам был председателем Президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР, являясь высшим должностным лицом государства, согласно конституции. В 2014 году был переизбран председателем Президиума ВНС. Он занимал эту должность до 2019 года.

8 августа 2008 года присутствовал на Церемонии открытия XXIX летних Олимпийских игр 2008 года, состоявшейся в Пекине, 7 февраля 2014 года — на Церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В феврале 2018 года Ким Ён Нам возглавлял спортивную делегацию КНДР на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В 2018 году он посетил московский стадион «Лужники», где прошла Церемония открытия Чемпионата мира по футболу, а 9 мая 2015 года в качестве представителя КНДР присутствовал на Параде Победы в Москве.

Ким Ён Нам был награжден Орденом Национального флага 1 степени — следующей после ордена Ким Ир Сена и ордена Ким Чен Ира высшей государственной наградой Северной Кореи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Алена Нефедова
КНДР
Материалы по теме
Замминистра исключил принцип «против кого мы за» в союзе с КНДР
Политика
Путин принял главу МИД КНДР и передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну
Политика
Песков анонсировал встречу Путина и главы МИД КНДР в Кремле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Умер бывший формальный лидер Северной Кореи Ким Ён Нам Политика, 13:38
Китай назвал США четыре красных линии для сохранения торгового перемирия Политика, 13:35
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Сын Плющенко рассказал о своем состоянии после вызова скорой Спорт, 13:31
Покупатель активов ЛУКОЙЛа пообещал не возвращать их при снятии санкций Бизнес, 13:19
Экс-глава «Укрэнерго» заявил о страхе Киева из-за отключений света зимой Политика, 13:19
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Силуанов заявил, что Россия и Китай почти перешли на расчеты в нацвалютах Политика, 13:16
Блогера-миллионника Гасанова повторно объявили в розыск Общество, 13:07
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Стало известно, когда США проведут плановое испытание МБР Minuteman III Политика, 12:51
Пашинян допустил, что возвращение армян в Карабах станет угрозой миру Политика, 12:50
Комментатор Генич заявил, что по Станковичу в «Спартаке» «вопрос решен» Спорт, 12:45
Поставки истребителей F-35 стали причиной скандала в Бельгии Политика, 12:40