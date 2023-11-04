Лех Валенса предупредил о терактах в Польше

Правящая партия Польши проиграла выборы объединенной оппозиции. Лех Валенса объявил, что с выборами «не все закончилось» и в День независимости могут произойти теракты. Праздник состоится за день до первого заседания нового сейма

Лех Валенса (Фото: Adam Warżawa / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

В Польше планируются теракты сторонников проигравшей на парламентских выборах консервативной партии «Право и Справедливость» (PiS), заявил бывший президент Лех Валенса в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Не все в Польше закончилось выборами. У меня есть информация, что планируется ряд террористических акций. Проигравшая на выборах сторона способна сделать все, чтобы не отдать власть», — написал он.

Валенса подчеркнул, что не поддавался и не поддастся на любые угрозы, и выразил надежду в быструю и эффективную работу спецслужб по поиску «этих сумасшедших, распространяющих криминальные угрозы».

Он сопроводил текст надписью «[11-11]». В конце октября он также предупреждал, что 11 ноября будет «последним шансом» для PiS. «Великая провокация государства... и временно остановленная демократия. Те, кто смогли инициировать это во время моего президентства, но не смогли этого завершить», — написал тогда Валенса.

В Польше 11 ноября празднуется День независимости. Однако PiS запланировало провести Марш памяти днем раньше, 10 ноября — в связи со «Смоленским ежемесячником», акцией памяти президента Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года. Срок полномочий нынешнего созыва сейма заканчивается 12 ноября. Первое заседание нового состава польского парламента назначено на 13 ноября. Действующий премьер Матеуш Моравецкий уйдет в отставку, после чего президент Анджей Дуда предложит кандидата на этот пост, если сейм не поддержит его, депутаты сами выберут премьера, президент не сможет им помешать. Если депутаты не смогут выбрать премьера, это право возвращается Дуде.

Валенса — один из наиболее известных противников правящей партии PiS. Он называл ее членов «паразитами», а одного из лидеров оппозиции Дональда Туска — лучшим политиком, чувствующим потребности людей.

В Польше 15 октября прошли парламентские выборы, на которых PiS, определяющая политику страны на протяжении последних восьми лет, получила 35,38% голосов — больше остальных сил по отдельности. Вместе с тем объединенная оппозиция в сумме получила большее число голосов.

«Гражданская коалиция» — оппозиционный альянс во главе с Дональдом Туском (с 2007 по 2014 год был премьер-министром, с 2014 по 2019 год возглавлял Евросовет) — 30,7%; центристский «Третий путь» 14,4%; «Левые» — 8,61%.

По подсчетам Politico, из 460 мест в сейме правящая «ПиС» получит 194 места, оппозиционная «Гражданская коалиция» — 157, «Третий путь» — 65, «Левые» — 26, «Конфедерация» — 18. Издание отметило, что три оппозиционные партии объединены отторжением PiS, однако в остальном их политические программы кардинально различаются. Кроме того, оппозиция не достигла трех пятых голосов в сейме (276 мест) для преодоления вето Дуды.

