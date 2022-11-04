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Арестованный в Норвегии сын экс-главы РЖД останется под стражей до суда

Арестованный в Норвегии сын экс-главы РЖД Якунин останется под стражей до суда
Андрей Якунин не стал обжаловать решение апелляционного суда о содержании его под стражей, чтобы подготовиться к слушанию. Рассмотрение дела по существу назначено на 29 ноября
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Соучредитель фонда Venture Investments & Yield Management и сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей Якунин останется под стражей до суда, назначенного на 29 ноября, сообщил РБК адвокат бизнесмена. Его задержали 17 октября в Хаммерфесте по обвинению в управлении дроном на Шпицбергене.

Якунин не стал обжаловать решение апелляционного суда о содержании его под стражей.

«Андрей Якунин решил не обжаловать вчерашнее решение апелляционного суда. Андрей категорически не согласен с оценками апелляционного суда, но предпочел бы провести ближайшие недели, готовясь к возможному судебному разбирательству. Андрей уверен, что со временем норвежское правосудие увидит несправедливость и произвол этого процесса и примет правильное решение», — сказал адвокат.

Он отметил, что бизнесмен отдыхал на Шпицбергене и в Норвегии почти каждый год с 2016 года. «Он любит Арктику. Он страстный альпинист, моряк и вообще любит природу», — рассказал защитник. Якунин делился фотографиями и видео из своих путешествий на яхте Firebird в социальных сетях. Бизнесмен подтвердил, что запускал дрон на Шпицбергене, но не знал, что это незаконно. Он использовал его «для фотографирования и разведки маршрутов восхождения», пояснил адвокат.

Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать дроны над своей территорией. Суд посчитал Якунина российским гражданином, хотя тот находился в стране как британский подданный, а проживает в Италии. В решении суда говорилось, что бизнесмена обвиняют в нарушении санкционного законодательства.

Рассмотрение дела по существу начнется 29 ноября. Ранее окружной суд вслед за апелляционным постановил освободить Якунина из-под стражи, но затем по просьбе обвинения оставил под арестом. Защита бизнесмена называла содержание его под стражей необоснованным.

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Теги
Алена Нефедова Алена Нефедова, Елена Чернышова
Андрей Якунин арест Норвегия
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