Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
МИД Ирана назвал признаком отчаяния новые санкции США Политика, 00:34 В Совфеде отреагировали на призыв Украины вернуть задержанные корабли Политика, 00:32 Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье Общество, 00:24 Провал хозяев, вопросы к судье и первое поражение Тедеско. Итоги тура РПЛ Спорт, 00:18 Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2» Политика, 00:04 Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС Экономика, 00:00 Путин назначил замгубернатора атаманом Всероссийского казачьего войска Общество, 04 ноя, 23:55 МВД сообщило об отсутствии серьезных нарушений в День народного единства Общество, 04 ноя, 23:36 Один из трех парашютов не раскрылся во время испытаний корабля Starliner Технологии и медиа, 04 ноя, 23:32 Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону Политика, 04 ноя, 23:31 В США опубликовали показания экс-посла на Украине по делу об импичменте Политика, 04 ноя, 23:15 Как полностью отказаться от курения и избавиться от его вредного влияния РБК Стиль и CHN, 04 ноя, 23:09 В Белоруссии ответили на реакцию Медведева на слова о чужих войнах Политика, 04 ноя, 23:05 «Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому» Бизнес, 04 ноя, 22:38
Политика ,  
0 
Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону
По словам главы МИД республики, Никосия призывает ЕС начать рассмотрение заявки, чтобы обеспечить безопасность приезжающих в страну людей в условиях существования буферной зоны ООН, которая фактически разделяет Кипр на две части
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

В сентябре Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону. Об этом заявил глава МИД республики Никос Христодулидис, передает портал In-Cyprus.

Он отметил, что решение было принято «по соображениям безопасности». «Сейчас мы ожидаем, что Европейский союз приступит к процессу оценки [заявки], состоящему из пяти этапов», — сообщил министр.

По его словам, правительство страны призвало ЕС начать первый этап рассмотрения заявки на включение в Шенгенскую зону из-за ситуации на так называемой зеленой линии (буферная зона ООН_, которая разделяет Кипр на турецкую и греческую территории. «Таким образом мы можем получить доступ к внутренней информации Евросоюза, чтобы обеспечить безопасность для приезжающих на Кипр людей», — сказал Христодулидис, добавив, что затем правительство рассмотрит оставшиеся вопросы по зеленой линии.

Шенгенская зона функционирует с 1995 года. Она предполагает отмену паспортного контроля на границах государств, подписавших соответствующее соглашение.

В 2013 году в МИД Кипра сообщали, что остров планирует пригласить наблюдателей для вхождения в Шенгенскую зону в 2017 году, однако этого не произошло. Кипр состоит в Евросоюзе с 2004 года, а начиная с 1 января 2008 года республика официально присоединилась к зоне хождения евро.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Кипр, Шенгенская зона
Материалы по теме
Хорватию решили принять в Шенгенскую зону
Политика
Туроператоры назвали страны с самым простым для получения шенгеном
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter