МИД прокомментировал статью о встречах спонсора Brexit с послом России

Официальный представитель МИД России назвала бредом сообщение о частых встречах российского посла в Лондоне с основным спонсором Brexit

Мария Захарова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Мария Захарова прокомментировала статью в Observer, в которой говорилось об 11 тайных встречах посла России в Лондоне Александра Яковенко с Арроном Бэнксом, продвигавшим идею выхода Великобритании из ЕС. «Очередной бред», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства радиостанции «Говорит Москва».

Сразу после референдума в Великобритании в июне 2016 года Захарова комментировала заявления некоторых политиков о том, что Brexit был организован в том числе при помощи Москвы. Этих людей она назвала теми, кто «искренне верит в то, что Мертвое море убила Россия». Захарова призвала политиков не прикрывать свои ошибки словом «Россия».

В начале июня Бэнкс признавался, что два раза действительно обедал с Яковенко, объяснив это деловыми контактами. Тогда The Sunday Times утверждала, что Бэнкс участвовал в бизнес-схемах, связанных с Россией, и обсуждал свой бизнес с российскими официальными лицами.

Позже Бэнкс признался, что еще два раза общался с Яковенко.

В начале ноября 2017 года в Великобритании избирательная комиссия, изучающая возможность вмешательства в референдум по выходу Великобритании из ЕС, открыла отдельное расследование в отношении Бэнкса. Целью расследования стало установление происхождения средств, которые бизнесмен и его фирма внесли в качестве пожертвования в фонд, финансировавший кампанию по Brexit. Речь идет о миллионах фунтов стерлингов, которые вносила как его компания, так и сам бизнесмен лично.​ Кроме того, внимание следователей привлек и тот факт, что Бэнкс женат на россиянке Екатерине Падериной.