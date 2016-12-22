Победу на референдуме в Новой Каледонии одержали противники независимости

На расположенных в Тихом океане островах Новая Каледония, являющихся особым административно-территориальным образованием Франции, состоялся референдум о независимости. Согласно итоговым результатам голосования, победу на нем одержали противники этой инициативы, сообщают AFP и Le Monde.
Явка на референдум составила 80,63%. Участникам голосования было необходимо ответить на один вопрос: хотят ли они, чтобы Новая Каледония обладала полным суверенитетом и стала независимой. По итоговым данным местной избирательной комиссии, эту идею поддержали 43,6% проголосовавших, против при этом высказались 56,4% избирателей.
Референдум уже прокомментировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Проведение этого голосования и его результаты, по словам главы государства, вызвали у него «огромную гордость за то, что мы [Новая Каледония и Париж] предприняли этот исторический шаг вместе». Победа на референдуме французских лоялистов, как уверен Макрон, — это «знак доверия Французской Республике». Парижу Новая Каледония таким образом вверила свое будущее, считает президент.
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