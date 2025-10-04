Додик попросил Путина обсудить с Трампом пути урегулирования на Балканах

Додик после встречи с Путиным призвал включить Балканы в переговоры России с США. Он предложил создать совместную комиссию для стабилизации ситуации в регионе

Милорад Додик (Фото: Администрация Президента России)

Лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (государственное образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик попросил российского президента Владимира Путина не оставлять без внимания балканскую тематику при переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.

«Если будет достигнута договоренность между двумя мировыми державами, крайне важно, чтобы внимание к Балканам не оказалось упущенным», — сказал Додик в интервью ТАСС.

Лидер республики предположил, что самым правильным решением будет создание комиссии по Балканам для стабилизации ситуации в регионе — в рамках «окончательного соглашения» России и США.

С таким заявлением Додик выступил после встречи с президентом России в Сочи на полях заседания клуба «Валдай». По его словам, лидеры обсудили «некоторые формы сотрудничества», которые стороны ранее договорились развивать. Додик также подчеркнул важность сохранения стратегической поддержки России в Совете Безопасности ООН.

Он также упомянул, что попросил российского президента не оставлять регион «на откуп» европейским чиновникам, которые «продолжают душить» его и «не дают нормально жить».

Государство Босния и Герцеговина состоит из двух основных частей: Республики Сербской, где преимущественно живут сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территория первой разделена на две части (северную и восточную) округом Брчко, который считается самоуправляемым и одновременно частью Республики и Федерации. Боснию и Герцеговину возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента — от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко.

Зимой суд в Сараево приговорил Додика к году тюрьмы и запретил ему заниматься политикой в течение шести лет за игнорирование решений Конституционного суда и верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Додик отказался покидать должность, не признает решения Шмидта и требует отстранить его.

В начале сентября политик пригрозил, что Республика Сербская объявит о независимости в случае, если на нее будут продолжать оказывать давление.