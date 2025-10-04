 Перейти к основному контенту
Минюст потребовал ликвидировать Партию роста

Суд зарегистрировал иск накануне. Весной 2024 года партия объединилась с «Новыми людьми», они стали действовать под общим названием «Новые люди»
Министерство юстиции России подало иск в Верховный суд о ликвидации Партии роста. Иск был зарегистрирован в суде в пятницу, 3 октября.

«О ликвидации всероссийской политической партии «Партия роста», — говорится в карточке дела.

В роли представителей от партии указана руководитель аппарата Надежда Мартынюк и сопредседатель партии Елена Ульянова, от Минюста — замдиректора департамента законодательства и правоприменения в сфере некоммерческих организаций Ирина Семенова.

Дата заседания по делу пока не назначена.

Политическая партия «Партия роста» — это российская либерально-консервативная политическая партия. Она была создана в феврале—марте 2016 года на базе партии «Правое дело» тогдашним уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым (ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями).

В середине апреля 2024 года «Партия роста» и «Новые люди» объявили об объединении. Они стали действовать под общим названием «Новые люди», а Титов возглавил федеральный политсовет. Решение о создании этого органа было принято на съезде в том же месяце.

Объединение участвовало в осенних выборах в Мосгордуму, а также будет принимать участие в региональных и муниципальных кампаниях по всей стране.

