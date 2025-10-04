У США осталось денег на контроль за ядерным арсеналом на восемь дней

Министр Райт: у США осталось денег на контроль за ядерным арсеналом на 8 дней

У Национального управления по ядерной безопасности США, отвечающего в том числе за ядерный арсенал, осталось финансирования примерно на восемь дней на фоне шатдауна, заявил министр энергетики Крис Райт в эфире телеканала Fox News, его слова приводит Politico.

«Еще восемь дней финансирования, а затем нам придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, подвергая риску нашу страну», — заявил Райт.

Глава Минэнерго не исключил, что придется сократить сотрудников, как только финансирование иссякнет.

Сенат США не смог договориться о финансировании федерального правительства — в стране 1 октября начался шатдаун. Это стало первым таким случаем почти за семь лет.

В современной истории шатдауны происходили 22 раза с учетом нынешнего, причем самый продолжительный пришелся на первое президентство Дональда Трампа и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Тогда ряд госслужащих, отправленных в неоплачиваемый отпуск, были вынуждены обратиться за продовольственной помощью, а те, кто работал без зарплаты, — массово уходить на больничные. Тот шатдаун обошелся американской экономике в $3 млрд. При республиканце произошел и самый короткий шатдаун — он продлился около 5 часов.

