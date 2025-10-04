 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

У США осталось денег на контроль за ядерным арсеналом на восемь дней

Министр Райт: у США осталось денег на контроль за ядерным арсеналом на 8 дней

У Национального управления по ядерной безопасности США, отвечающего в том числе за ядерный арсенал, осталось финансирования примерно на восемь дней на фоне шатдауна, заявил министр энергетики Крис Райт в эфире телеканала Fox News, его слова приводит Politico.

«Еще восемь дней финансирования, а затем нам придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, подвергая риску нашу страну», — заявил Райт.

Глава Минэнерго не исключил, что придется сократить сотрудников, как только финансирование иссякнет.

Сенат США не смог договориться о финансировании федерального правительства — в стране 1 октября начался шатдаун. Это стало первым таким случаем почти за семь лет.

В современной истории шатдауны происходили 22 раза с учетом нынешнего, причем самый продолжительный пришелся на первое президентство Дональда Трампа и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Тогда ряд госслужащих, отправленных в неоплачиваемый отпуск, были вынуждены обратиться за продовольственной помощью, а те, кто работал без зарплаты, — массово уходить на больничные. Тот шатдаун обошелся американской экономике в $3 млрд. При республиканце произошел и самый короткий шатдаун — он продлился около 5 часов.

Материал дополняется

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
ПВО отражает атаку дронов в Ленинградской области Политика, 03:47
Офис Нетаньяху выступил с редким заявлением в Шаббат после ответа ХАМАС Политика, 03:42
Глава МВД Баварии анонсировал законопроект о сбивании дронов Политика, 03:16
Сотрудника службы безопасности Бельгии арестовали за шпионаж для Китая Политика, 02:42
В Ницце при стрельбе с участием наркоторговцев погибли два человека Общество, 02:39
У США осталось денег на контроль за ядерным арсеналом на восемь дней Политика, 02:35
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Катар, Египет и США начали работу над переговорами о мире в Газе Политика, 01:43
В Краматорске пропал свет после пожара на ТЭЦ Политика, 01:22
Аэропорт Мюнхена вновь закрыли из-за дронов Политика, 01:11
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Непобежденный брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона PFL Спорт, 00:52
Трамп после ответа ХАМАС призвал Израиль немедленно остановить удары Политика, 00:43
Рэпера Пи Дидди приговорили к 50 месяцам тюрьмы Общество, 00:21