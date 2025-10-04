У США осталось денег на контроль за ядерным арсеналом на восемь дней
У Национального управления по ядерной безопасности США, отвечающего в том числе за ядерный арсенал, осталось финансирования примерно на восемь дней на фоне шатдауна, заявил министр энергетики Крис Райт в эфире телеканала Fox News, его слова приводит Politico.
«Еще восемь дней финансирования, а затем нам придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, подвергая риску нашу страну», — заявил Райт.
Глава Минэнерго не исключил, что придется сократить сотрудников, как только финансирование иссякнет.
Сенат США не смог договориться о финансировании федерального правительства — в стране 1 октября начался шатдаун. Это стало первым таким случаем почти за семь лет.
В современной истории шатдауны происходили 22 раза с учетом нынешнего, причем самый продолжительный пришелся на первое президентство Дональда Трампа и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Тогда ряд госслужащих, отправленных в неоплачиваемый отпуск, были вынуждены обратиться за продовольственной помощью, а те, кто работал без зарплаты, — массово уходить на больничные. Тот шатдаун обошелся американской экономике в $3 млрд. При республиканце произошел и самый короткий шатдаун — он продлился около 5 часов.
Материал дополняется
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов