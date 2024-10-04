Лидера «Хезболлы» временно захоронили в тайном месте
Глава ливанской шиитской группировки «Хезболла» Насралла Хасан, убитый 27 сентября в результате израильского удара по Бейруту, был тайно похоронен во временном секретном месте. Об этом со ссылкой на источники сообщают Sky News Arabia и AFP.
«Насралла Хасан был временно похоронен, пока обстоятельства не позволят провести публичные похороны», — приводит агентство слова источника.
По данным AFP, временное захоронение Насраллы Хасана в секретном месте связано с опасением того, что большая похоронная церемония может стать целью атаки Израиля.
27 сентября израильская армия нанесла удары по подземному центральному штабу «Хезболлы», расположенному среди жилых построек в Дахии, южном пригороде Бейрута. Целью операции был Насралла Хасан, руководивший «Хезболлой» на протяжении 32 лет. По данным израильского Channel 12, на бункер, где находился лидер «Хезболлы», были сброшены бомбы общим весом 83 т.
О смерти Насраллы Хасана по итогам операции сначала объявили израильские власти, а позже подтвердили в «Хезболле». 29 сентября El Balad, Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники сообщили, что новым генсеком «Хезболлы» избрали Хашема Сафи ад-Дина. Он приходится убитому лидеру группировки двоюродным братом.
Незадолго до гибели Насраллы Хасана по всему Ливану произошли массовые взрывы пейджеров и других устройств связи. В результате погибли и пострадали сотни членов «Хезболлы», группировка возложила ответственность за это на Израиль, власти страны не признали причастность к произошедшему.
23 сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы Севера» против «Хезболлы». Ее целями были названы защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения домой тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном.
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