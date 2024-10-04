Лавров рассказал о помощи Украины боевикам в Сирии

Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Украина оказывает помощь боевикам в Сирии, обучая их технологиям производства беспилотников, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

«Да и на территории Сирии режим Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из «Хейят Тахрир аш-Шам» новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских Вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике», — написал Лавров.

По его словам, коалиция западных стран продолжает наносить удары по территории Сирии, «фактически вдохновляя режим в Киеве на аналогичную террористическую активность в российских регионах, когда наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре». Он подчеркнул, что в России эти удары также проходят при прямой поддержке западных стран.

Упомянул Лавров в статье и практику «политических убийств» — таковыми он счел убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании 31 июля и удар Израиля по Бейруту 27 сентября, результатом которого стала гибель лидера «Хезболлы» Насраллы Хасана. «После того как Израиль начал свое сухопутное вторжение в Ливан в ночь на 1 октября, со стороны администрации США не раздалось ни слова осуждения по поводу этого акта агрессии против суверенного государства. Таким образом, Вашингтон фактически поощряет своего ближневосточного союзника к расширению зоны военных действий», — пишет глава внешнеполитического ведомства.