Глава ФСБ увидел угрозу покушений на чиновников из-за взрывов пейджеров

Акции с подрывом пейджеров и раций на Ближнем Востоке показали реальность такой угрозы, указывает Бортников. «Закладки» в электронике могут использоваться не только для разрушения инфраструктуры, но и для покушений

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ситуация с подрывом пейджеров участников «Хезболлы» в Ливане показала, что есть угроза аналогичного рода покушений на представителей власти, в том числе в СНГ, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Астане.

«Как показали недавние акции с подрывами пейджеров и раций в Ливане и Сирии, результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению «закладок» могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент. Это прямая угроза безопасности стран СНГ», — сказал глава спецслужбы.

Бортников подчеркнул, что от совместных действий спецслужб стран по борьбе с международным терроризмом, транснациональной преступностью, наркотрафиком и другими угрозами «во многом зависит дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в странах Содружества, а в конечном счете и безопасность государств».

Пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться по всему Ливану днем 17 сентября, на следующий день произошла вторая волна взрывов других устройств связи. В результате первой серии взрывов пострадали 4 тыс. человек, десятки погибли. По данным Al Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов пейджеров.

Как писала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Израиль создал как минимум три подставных фирмы для производства пейджеров, одна из них — BAC Consulting. По факту устройства производили офицеры израильской разведки «Моссад». В них вставляли заряд взрывчатки и детонатор, срабатывавший при получении определенного сигнала.