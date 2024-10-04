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Выборы президента США ,  
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NYT сообщила об отказе команды Трампа ответить на вопросы о его здоровье

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Выборы президента США
Трамп не раз обещал обнародовать данные о своем здоровье, но так и не сделал этого. NYT напомнила, что у него был повышенный холестерин, лишний вес, он переболел COVID-19, также неизвестны последствия покушения на его здоровье
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Газета The New York Times (NYT) направляла команде кандидата в президенты США Дональда Трампа запрос с просьбой предоставить ей копии медицинских записей последнего обследования политика, но так и не получила их, как и ответы на другие дополнительные запросы, которые касаются здоровья Трампа.

Издание напоминает о проблемах со здоровьем у Трампа и заболеваниях его самого и его родителей, о которых сообщалось публично.

  • после первого медицинского осмотра Трампа в качестве президента стало известно, что его артериальное давление в норме, УЗИ сердца тоже не выявило патологий, однако у политика был повышен уровень холестерина. Для борьбы с этой проблемой он принимал статины, уровень снизился.
  • позднее Трамп оказался в числе страдающих ожирением — когда его вес превысил 243 фунта (110 кг). В 2023-м в тюрьме округа Фултон в Атланте в протоколе его помощники указали вес Трампа 215 фунтов (97 кг) — но политика там не взвешивали.
  • республиканец не курил, не пил, у него нет диабета, что снижает риск проблем с сердцем, отмечает NYT.
  • Трамп переболел коронавирусом.
  • у отца Трампа была болезнь Альцгеймера. Политик не раз заявлял, что проходил когнитивные тесты, но их результаты не обнародовал. Газета отмечает, что он часто допускает словесные оплошности (в этом нередко уличали и действующего президента Джо Байдена), а на митингах говорит бессвязно.
  • опасения вызывают и последствия пережитого Трампом покушения этим летом. Бывший врач Белого дома Ронни Джексон сообщал, что на ухе республиканца после стрельбы была рана размером 2 см и что политику сделали компьютерную томографию головы, иных деталей не приводилось. Публично Трамп говорил, что не страдает от посттравматического стресса или других последствий атаки.

Трамп заявил о планах обнародовать результаты когнитивных тестов
Политика
Дональд Трамп

NYT отмечает, что данных о здоровье соперницы Трампа Камалы Харрис тоже нет. Она гораздо моложе республиканца: Трампу 78 лет, Харрис — 59.

В разговоре с изданием доктор Джеффри Кульман, который был врачом в Белом доме при президентах Билле Клинтоне, Джордже Буше-мл. и Бараке Обаме, заявил, что президенты и кандидаты в президенты должны проходить углубленное нейрокогнитивное обследование, отметив, что это касается и Харрис: ведь к концу ее второго потенциального срока ей будет 68 лет. Трампу к концу его возможного второго срока будет более 82,5 лет, то есть он станет старейшим человеком на президентском посту. Срок Байдена тоже завершится, когда ему будет 82, но с двумя месяцами.

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Дональд Трамп Здоровье президент США выборы президента США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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