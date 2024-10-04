NYT сообщила об отказе команды Трампа ответить на вопросы о его здоровье

Трамп не раз обещал обнародовать данные о своем здоровье, но так и не сделал этого. NYT напомнила, что у него был повышенный холестерин, лишний вес, он переболел COVID-19, также неизвестны последствия покушения на его здоровье

Дональд Трамп (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Газета The New York Times (NYT) направляла команде кандидата в президенты США Дональда Трампа запрос с просьбой предоставить ей копии медицинских записей последнего обследования политика, но так и не получила их, как и ответы на другие дополнительные запросы, которые касаются здоровья Трампа.

Издание напоминает о проблемах со здоровьем у Трампа и заболеваниях его самого и его родителей, о которых сообщалось публично.

после первого медицинского осмотра Трампа в качестве президента стало известно, что его артериальное давление в норме, УЗИ сердца тоже не выявило патологий, однако у политика был повышен уровень холестерина. Для борьбы с этой проблемой он принимал статины, уровень снизился.

позднее Трамп оказался в числе страдающих ожирением — когда его вес превысил 243 фунта (110 кг). В 2023-м в тюрьме округа Фултон в Атланте в протоколе его помощники указали вес Трампа 215 фунтов (97 кг) — но политика там не взвешивали.

республиканец не курил, не пил, у него нет диабета, что снижает риск проблем с сердцем, отмечает NYT.

Трамп переболел коронавирусом.

у отца Трампа была болезнь Альцгеймера. Политик не раз заявлял, что проходил когнитивные тесты, но их результаты не обнародовал. Газета отмечает, что он часто допускает словесные оплошности (в этом нередко уличали и действующего президента Джо Байдена), а на митингах говорит бессвязно.

опасения вызывают и последствия пережитого Трампом покушения этим летом. Бывший врач Белого дома Ронни Джексон сообщал, что на ухе республиканца после стрельбы была рана размером 2 см и что политику сделали компьютерную томографию головы, иных деталей не приводилось. Публично Трамп говорил, что не страдает от посттравматического стресса или других последствий атаки.

NYT отмечает, что данных о здоровье соперницы Трампа Камалы Харрис тоже нет. Она гораздо моложе республиканца: Трампу 78 лет, Харрис — 59.

В разговоре с изданием доктор Джеффри Кульман, который был врачом в Белом доме при президентах Билле Клинтоне, Джордже Буше-мл. и Бараке Обаме, заявил, что президенты и кандидаты в президенты должны проходить углубленное нейрокогнитивное обследование, отметив, что это касается и Харрис: ведь к концу ее второго потенциального срока ей будет 68 лет. Трампу к концу его возможного второго срока будет более 82,5 лет, то есть он станет старейшим человеком на президентском посту. Срок Байдена тоже завершится, когда ему будет 82, но с двумя месяцами.