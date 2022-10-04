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Курс доллара на 4 октября
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На Украине сообщили об обсуждении с США поставок ракет большой дальности
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Воздушная тревога в Японии после пуска ракеты КНДР. Видео
КНДР запустила самую дальнюю ракету за все время — она преодолела расстояние 4,6 тыс. км, перелетев через Японию. В японских городах объявили воздушную тревогу
Video
В Японии заявили о максимальной за историю дальности полета ракеты КНДР
Политика
Теги
Япония
КНДР
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