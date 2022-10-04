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Минобороны показало видео уничтожения колонны танков ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ в результате удара артиллерии ВДВ

Video

Российское Минобороны опубликовало в своем телеграм-канале видео ударов по позициям и технике Вооруженных сил Украины.

Как сообщает ведомство, артиллерия Воздушно-десантных войск обнаружила позиции ВСУ при помощи квадрокоптеров. В результате удара было уничтожено пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и «большое количество украинских военнослужащих».

Где и когда именно это произошло, не уточняется.

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Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию. Накануне ведомство заявило, что за это время российские военные уничтожили более 6,1 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники,  5,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин,  2,1 тыс. беспилотников, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, сотни зенитных ракетных комплексов, самолетов и вертолетов.

Российская сторона критикует страны Запада, которые нарастили поставки оружия Украине с начала боевых действий и обещают помогать Киеву столько, сколько потребуется. В сентябре главы МИД стран — членов Евросоюза обсудили создание миссии для оказания военной помощи Украине.

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