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Кудрин рассказал о работе с Путиным в мэрии Петербурга
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Кудрин рассказал о работе с Путиным в мэрии Петербурга
Политика, 04 окт 2016, 14:48
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Кудрин рассказал о работе с Путиным в мэрии Петербурга
Экс-глава Минфина Алексей Кудрин рассказал о своей работе с президентом Владимиром Путиным в мэрии Петербурга в 90-е годы. По словам Кудрина, тогда члены команды мэра Антолия Собчака «пахали» для того, чтобы сделать экономику рыночной
Экс-глава Минфина Алексей Кудрин во время российского бизнес-форума «Атланты» (Фото: Станислав Красильников/ТАСС)

Глава совета фонда «Центр стратегических разработок» и бывший министр финансов Алексей Кудрин во время выступления на бизнес-форуме «Атланты» в Москве рассказал о 1990-х годах и о своей работе в этот период в мэрии Санкт-Петербурга с нынешним президентом России Владимиром Путиным.

​«Первым заммэра был тогда и Владимир Владимирович Путин, я тогда с ним тоже работал. Мы все заботились о том, чтобы перевести город на рыночные рельсы. Между нами не было разницы, никто из нас не думал, что кто-то будет министром финансов, премьером или президентом. Мы просто пахали по-настоящему, тогда мы были увлечены тем, чтобы привести город в состояние работы совершенно в современной рыночной системе», — приводит слова Кудрина «РИА Новости».

Бывший министр отметил, что девяностые годы были для всех временем «надежд, несмотря на все сложности и то, что многие, будь то работающие на предприятиях или в университетах, очень по-разному у них сложилась судьба». «Кто-то стал богатым, кто-то — бедным, кто-то что-то потерял. Но тогда было очень важно, что мы все жили ожиданиями, что мы точно сможем создать страну одну из самых передовых», — констатировал он.

​Кудрин отметил, что Петербург в 90-е был одним из первых российских городов по темпам приватизации и это, по мнению экс-главы Минфина, спасло его от финансовых трудностей тех лет.

​Он также положительно отозвался о личности тогдашнего мэра Петербурга Анатолия Собчака, назвав его «одним из самых увлеченных людей, которые, невзирая на все сложности, старался сделать и страну, и город более демократичными».

Говоря о своей работе в правительстве России в начале 2000-х годов, Кудрин отметил, что и он сам на посту министра финансов, и президент Путин (оба заступили на свои посты весной 2000 года) были увлечены созданием современной рыночной экономики «и для этого кое-что сделали». ​

Алексей Кудрин в начале 1990-х годов работал в комитете п​о экономическому развитию Санкт-Петербурга, затем возглавлял главное финансовое управление петербургской мэрии. С 1993 года был заместителем и первым заместителем Собчака и членом правительства Петербурга.

​Путин в те же годы сначала был советником Собчака на посту председателя Ленинградского горсовета, затем стал председателем комитета по внешним связям мэрии Петербурга, а в 1994 году был назначен первым заместителем председателя петербургского правительства.

Автор: Мария Лейва.
Теги: Алексей Кудрин , Владимир Путин
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