Путин по видеосвязи открыл три предприятия на Дальнем Востоке

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Во время Восточного экономического форума президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке, видеозапись мероприятия опубликована на сайте Кремля.

Президент дал старт выходу на полную мощность порта Суходол, который является специализированным морским комплексом на юге Приморского края по приемке, хранению и погрузке угля на морские суда.

Кроме того, в Приморском крае был запущен завод пластиковых труб для водоснабжения и газоснабжения.

Президент также осуществил запуск горно-обогатительного комбината «Озерный» в Бурятии, мощность которого достигает 6 млн т руды в год.

ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В мероприятии принимают участие представители 62 стран.

Так, 4 сентября Путин проводит встречи на форуме. У него среди прочего запланированы переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.