Захарова назвала Солсбери местом настройки украинских дронов
Предварительная настройка полетных контроллеров украинских дронов для атак по территории России осуществлялась рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB в районе города Солсбери и в ангаре Safran Seats GB в районе Ньюпорта в Великобритании, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
По ее словам, российские специалисты изучили электронные компоненты беспилотников, которые атаковали топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области в августе. Они пришли к выводу, что настройкой дронов занимались британские компании, которые специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности, сборка осуществлялась в Вышгородском районе Киевской области, а запуск — рядом со Славянском в подконтрольной Киеву части ДНР.
«Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы, применяемых киевским режимом», — заявила Захарова. Она сообщила о подготовке ответных действий России, но не стала афишировать детали этой работы.
Официальный представитель МИДа напомнила о предупреждении от 6 мая, что ответными целями «могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами», и призвала Лондон отказаться от поддержки Киева.
Москва осуждает любую западную помощь Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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