Путин предложил зампреду КНР «дедовский способ» перевода из-за неполадки
Президент России Владимир Путин пригласил переводчика-синхрониста работать на встрече с заместителем председателя Китая Хань Чжэном из-за технической заминки. Трансляцию встречи на Восточном экономическом форуме вел РБК.
«Все работает?» — спросил Путин в начале встречи. Когда выяснилось, что перевод через специальное устройство не идет, президент со словами «воспользуемся дедовским способом» пригласил переводчика-синхрониста сесть рядом с ним.
ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Путин примет участие в форуме 4 и 5 сентября.
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