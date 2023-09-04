Al Ahbar узнала о тайных контактах премьера Ливии с главой «Моссада»

Переговоры прошли в 2022 году при посредничестве ОАЭ, Иордании и США, на них обсуждалась нормализация отношений двух стран. О них стало известно после скандала, возникшего из-за встречи глав МИДов Ливии и Израиля

Абдель Хамид Дбейба (Фото: Islam Alatrash / Keystone / Global Look Press)

Премьер-министр правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба в 2022 году провел тайные переговоры с главой разведывательной службы Израиля «Моссад» Давидом Барнеа, сообщает Al Ahbar со ссылкой на засекреченный дипломатический документ.

Общение прошло по видеосвязи, когда Барнеа находился в визитом в Иордании. В онлайн-встрече также участвовал ливийский посол в Аммане Абдель Басет аль-Бадри. Переговоры были посвящены двусторонним отношениям, а также поддержке Израилем Дбейбы и его правительства.

Согласно документу, разговор организовали представители Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов при поддержке США.

Политический кризис в Ливии длится с 2011 года после убийства Муаммара Каддафи. В стране не был сформирован единый орган управления, и начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, а затем — гражданская война международно признанного временного правительства против ливийской национальной армии. В стране сложились два политических центра: один — в столице Триполи, другой — в городе Тобрук на востоке. В 2020 году стороны смогли договориться о прекращении огня, и в феврале 2021 года было создано временное правительство национального единства, главой которого был избран Дбейба. Его легитимность не признает действующая на востоке палата представителей (парламент) Ливии, спикером которой является Акила Салех. Перед тем как Ливия обрела независимость в 1951 году, была проведена масштабная кампания по переселению ливийских евреев в Израиль. Ливия не признает независимость Израиля, дипломатические отношения двух стран никогда не устанавливались.

Сообщение о переговорах Дбейбы с главой «Моссада» появилось на фоне скандала, возникшего после встречи главы ливийского МИДа Наджлы Мангуш с израильским коллегой Эли Коэном. Как сообщала израильская сторона, первая в истории встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла в середине августа в Риме. Они обсуждали сохранение наследия бывшей еврейской общины Ливии, включая реконструкцию синагог и кладбищ, а также оказание еврейским государством гуманитарной помощи арабской республике.

Коэн назвал это событие историческим, но в Триполи встреча вызвала резкую реакцию. Дбейба отстранил Мангуш от должности (как пишет AP, ей пришлось покинуть страну и бежать в Турцию), Министерство юстиции начало административное расследование, а в нескольких ливийских городах прошли протесты. Источники AP сообщают, что ливийский премьер заранее знал о переговорах и одобрил их. Парламент призвал генпрокурора провести расследование в отношении кабинета Дбейбы.

После скандала премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министрам согласовывать с ним проведение всех переговоров, включая секретные.