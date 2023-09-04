Минобороны сообщило об ударе по производителю катеров-дронов на Украине
Российские беспилотники сегодня ночью нанесли удар по украинскому судостроительному предприятию, сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, там собирали безэкипажные катера из импортированных комплектующих.
В последнее время власти не раз сообщали о попытках атак украинских безэкипажных катеров в Черном море.
Ночью в нескольких регионах Украины объявлялась воздушная тревога. О взрывах сообщали власти двух областей — Одесской и Днепропетровской. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщал об ударе по инфраструктурном объекту, повлекшему за собой пожар. В Одесской области взрывы прозвучали в населенных пунктах Измаильского района, украинские власти сообщили о повреждении складских и производственных помещений.
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