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Минобороны сообщило об ударе по производителю катеров-дронов на Украине

Минобороны: нанесен удар по украинскому судостроительному предприятию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские беспилотники сегодня ночью нанесли удар по украинскому судостроительному предприятию, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, там собирали безэкипажные катера из импортированных комплектующих.

В последнее время власти не раз сообщали о попытках атак украинских безэкипажных катеров в Черном море.

Ночью в нескольких регионах Украины объявлялась воздушная тревога. О взрывах сообщали власти двух областей — Одесской и Днепропетровской. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщал об ударе по инфраструктурном объекту, повлекшему за собой пожар. В Одесской области взрывы прозвучали в населенных пунктах Измаильского района, украинские власти сообщили о повреждении складских и производственных помещений.

Материал дополняется.

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