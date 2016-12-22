Украинский МИД обвинил Россию в финансовом шантаже Совета Европы

Глава МИДа Украины сообщил о добровольном взносе Киева в бюджет организации и призвал государства последовать этому примеру. Из-за отказа России платить членские взносы дефицит бюджета Совета Европы составил около €18 млн

Павел Климкин (Фото: Mateusz Wlodarczyk / Zuma / ТАСС)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия использует против Совета Европы финансовый шантаж. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодня Украина внесла добровольный взнос в бюджет Совета Европы на сумму $400 тыс.», — отметил Климкин. — Россия использует против СЕ финансовый шантаж. В эти трудные времена организации нужна поддержка. Присоединяйтесь к нам, в противном случае Совет Европы больше не будет защищать свои ценности и принципы».

Ранее МИД России заявил, что полномочия российских парламентариев в Совете Европы не возобновлены, поэтому у Москвы нет оснований платить взносы в бюджет организации. Условием для возобновления выплат в министерстве назвали полное восстановление прав российской делегации.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с осуждением действий Москвы. В начале 2015 года Россию лишили права голоса в организации. В ответ Москва приостановила свою деятельность в структуре. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации делегации документы. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин тогда заявил, что Россия заплатит только треть взноса в Совет Европы, уточнив, что полная сумма составляет €32 млн. В 2017 году Россия полностью прекратила выплачивать членские взносы.

Весной 2017 года ПАСЕ пожаловалась, что из-за позиции России дефицит бюджета организации составляет около €18 млн. Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд пообещал принять необходимые меры.