В Думе назвали неактуальным введение лицензий для видеоблогеров

Предложение ввести лицензии для видеоблогеров, о котором заявил глава Союза журналистов, не рассматривается в профильном комитете Госдумы. В нижней палате попросили «не доводить ситуацию до абсурда»

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Дума не планирует в ближайшее время рассматривать предложение о введении лицензирования видеоблогеров, заявил РБК председатель думского комитета по СМИ Леонид Левин.

«Сегодня этот вопрос не обсуждается на комитете, это скорее его личная инициатива», — прокомментировал он заявление главы Союза журналистов России Владимира Соловьева «Интерфаксу» о возможном введении лицензии для видеоблогеров.

Левин отметил, что любое предложение по совершенствованию законодательства должно быть подкреплено «возможностью практической реализации», и только в таком случае «закон может быть актуальным и реализуемым».

«Платформ [для блогеров в Сети] много, YouTube — всего лишь одна из них. У нас блогеры есть и в Instagram, есть блогеры, которые находятся за границей и работают на русском языке из-за границы», — пояснил председатель профильного комитета. Он добавил, что приветствует любые дискуссии, однако «в рамках комитета этот вопрос сегодня не обсуждается».

При этом Левин подчеркнул, что тема регулирования деятельности блогеров актуальна в контексте борьбы с распространением фейковой информации. «В частности, на борьбу с фейк ньюс направлен законопроект Сергея Боярского, который недавно прошел первое чтение», — сказал он.

Зампред комитета по СМИ коммунист Александр Ющенко предложил «не доводить ситуацию до абсурда». «Я не думаю, что это актуально. Не вижу пока проблемы и необходимости регистрировать видеоблоги как СМИ. Видеоблог подразумевает выражение личной позиции перед камерой», — пояснил он.

Позже Соловьев заявил РБК, что журналисты исказили его слова и он не имел в виду, что предлагает лицензировать видеоблогеров. «Такое предложение существует в природе, это не мое предложение», — подчеркнул он, затруднившись уточнить, кто именно предлагал ввести данную норму.​

Глава Союза журналистов заявил об обсуждении законодательной нормы об обязательном лицензировании видеоблогеров в интервью «Интерфаксу», вышедшем во вторник. «Есть предложения по поводу лицензии на вещание, в том числе для тех наших коллег, которые пока занимаются самостоятельным творчеством и выпускают YouTube-каналы», — сказал он.