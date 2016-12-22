Трамп прокомментировал возможное участие Джона Керри в выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему повезет, если бывший госсекретарь Джон Керри станет кандидатом на президентских выборах. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.



«Я слышал, что Джон Керри, отец иранской сделки, которая сейчас уже аннулирована, думает о выдвижении кандидатом в президенты. Тогда мне повезло, — при таком раскладе ситуация сложится очень хорошо для меня», — написал американский лидер.

В пятницу, 31 августа, в интервью телеканалу CBC Керри заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые планируется провести в 2020 году. Он также сказал, что все разговоры о его участии в предвыборной гонке служат только для отвлечения внимания и «являются потерей времени». По его словам, на данный момент нужно сфокусироваться на выборах в ноябре, на которых американцам предстоит переизбрать нижнюю палату конгресса, а именно палату представителей, и 35 сенаторов из 100.



На вопрос, что он намерен делать в будущем, бывший госсекретарь сказал, что продолжит быть «активистом» и будет «дальше сражаться». «Сейчас наша страна и мир в состоянии кризиса», — сказал Керри.

В 2004 году Керри принимал участие в президентских выборах. Он был кандидатом от демократической партии. Тогда он проиграл республиканцу Джорджу Бушу.