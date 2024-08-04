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Военная операция на Украине ,  
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NYT рассказала о сложностях в знакомствах женщин и мужчин на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинцы, опрошенные NYT, отмечают, что романтические отношения помогают пережить психологические травмы, развившиеся из-за боевых действий, но после февраля 2022 года знакомиться стало сложнее
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Полномасштабный военный конфликт с Россией затронул почти все аспекты повседневной жизни на Украине, пишет The New York Times. Так, многие украинцы сталкиваются с трудностями при попытке познакомиться и найти пару.

Некоторые опрошенные NYT украинцы отмечают, что романтические отношения помогают пережить психологические травмы, развившиеся из-за военных действий. Особенно острой проблема становится для женщин: десятки тысяч мужчин погибли, еще больше находятся на передовой, некоторые уехали из страны, а другие не хотят выходить из дома, опасаясь, что их мобилизуют. «Остается небольшой процент мужчин, которые готовы к отношениям и хотят их», — сказала психотерапевт и сексолог Маргарита Стельмашова.

Строить долгосрочные отношения становится сложнее: многие солдаты испытывают сильный психологический стресс, а женщины говорят, что боятся заводить знакомства с военнослужащими, которые однажды могут погибнуть.

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Фото:Alexey Furman / Getty Images

Некоторые начали использовать приложения для знакомств или ходить на быстрые свидания (спид-дейтинг, вечеринки, организованные с целью познакомить людей друг с другом), чего раньше не делали. Издание Liga.net писало в июле 2022 года, что с февраля прирост пользователей приложений для знакомств увеличился до 300%. Однако, по словам собеседниц NYT, и в этих сервисах лишь немногие мужчины были готовы к отношениям.

Помимо того, познакомиться сложнее из-за усилившихся на фоне военных действий идеологических разногласий: например, люди считают неприемлемыми отношения с уклонистами или теми, кто говорит только по-русски.

В 2023 году, пишет NYT, на Украине было зафиксировано самое низкое число зарегистрированных браков за последние десять лет. Сервис мониторинга регистрационных данных «Опендатабот» со ссылкой на Минюст писал, что за тот год в стране родились 187 тыс. детей, что на 32% меньше показателей 2021 года. Наибольший спад рождаемости зафиксирован в Киеве — 19,9 тыс. младенцев (на 33% меньше, чем в 2021 году). По данным The Wall Street Journal, уровень рождаемости на Украине еще до февраля 2022 года был самым низким в Европе.

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