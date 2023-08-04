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Голубев объяснил данные о нападении на пост ДПС учениями

Ростовский губернатор Голубев объяснил сообщения об атаке на пост ДПС учениями
Сообщения телеграм-каналов о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону не соответствуют действительности, заявил ростовский губернатор. Там проводятся учебно-тренировочные мероприятия, объяснил он
Василий Голубев
Василий Голубев (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг сообщения ряда телеграм-каналов о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону.

«Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия», — написал он в телеграм-канале.

О возможном нападении на пост ДПС на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Таганрога сообщал, в частности, телеграм-канал Don Mash. Канал Baza со ссылкой на источники писал, что экипаж ДПС запросил подкрепление, после чего связь оборвалась, туда направлено несколько экипажей полиции.

Позднее Baza сообщила, что замглавы областного ГИБДД приехал на пост и решил провести внезапные учения, чтобы оценить, как быстро отреагируют другие экипажи.

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Теги
Елена Чернышова
Василий Голубев Ростовская область учения пост ДПС нападение
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