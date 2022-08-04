В Херсонской области сообщили о ракетной атаке ВСУ

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили ракетную атаку на Херсон, ее отразила система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

«ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили. Возможно, пытались обстрелять мост, но система ПВО сработала, никаких попаданий по мостам и инфраструктуре нет», — рассказал он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Херсонская область находится под полным контролем российских военных. 25 июля Стремоусов заявил, что попытки украинских сил провести контрнаступление в Херсонской области потерпели крах. «Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было», — сказал он.

В ходе спецоперации российские силы также взяли под контроль часть Запорожской и Харьковской областей и, как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, «полностью освободили» Луганскую народную республику.