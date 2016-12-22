В Минобороны заявили о неспособности США сохранять договоренности в тайне

Российские военные подтвердили, что глава Генштаба России действительно направлял письмо своему коллеге из США по конфиденциальному каналу связи. В Минобороны подчеркнули, что не давали разрешение на предание огласке этого письма

Джозеф Данфорд (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Министерство обороны России подтвердило, что глава Генштаба Валерий Герасимов действительно направлял в июле по конфиденциальному каналу связи письмо главе комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду. Об этом сообщили РБК в российском военном ведомстве.

«Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон», — говорится в сообщении министерства.

По словам пресс-службы, в своем письме Герасимов направил Данфорду предложение по ситуации с сирийскими беженцами в лагере «Рукбан», который находится в контролируемом силами возглавляемой США коалиции районе Эт-Танф. Герасимов предложил проработать вопрос с сирийскими властями по обеспечению гарантий безопасности беженцам и созданию необходимых условий для их возвращения домой.

Также, уточнили в Минобороны, глава российского Генштаба предложил координировать вопросы гуманитарного разминирования в Ракке и поддерживать контакт по решению других «первоочередных гуманитарных проблем для скорейшего налаживания мирной жизни на всей территории Сирии».

В Минобороны заявили, что действующий канал связи между генштабами России и США позволяет предотвращать военные инциденты и находить взаимоприемлемые решения с учетом интересов России и США.

«Рассчитываем, что американская сторона сумеет принять необходимые меры по недопущению в будущем нарушения взаимных договоренностей», — заявили в Минобороны, имея в виду огласку письма Герасимова ​Данфорду.

В минувшую пятницу, 3 августа, в распоряжении Reuters оказался текст этого письма. Агентство описало его содержание — предложение сотрудничества в восстановлении Сирии. Само письмо было передано Данфорду 19 июля, спустя несколько дней после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Reuters также ссылается на правительственный документ, излагающий суть письма, в котором указывается, что Москва предложила США оказывать Сирии совместную помощь в восстановлении тех районов, которые контролируются армией Башара Асада. Вашингтон, уточнило агентство, встретил предложение Герасимова «очень холодно». В служебной записке указывается, что США могут поддерживать подобные инициативы только в том случае, если для Сирии найдется политическое решение ее кризиса, которое подразумевает проведение независимых выборов под эгидой ООН.​