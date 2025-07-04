Кадыров заявил, что непосещение им совещаний не означает смерть

В Чечне построена система управления, которая позволяет не проводить постоянно совещания, заявил Рамзан Кадыров. Он ответил тем, кто пишет «дешевые вещи», — если человек не идет на совещание, это не значит, что он «при смерти»

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Если человек не идет и не проводит совещание, это не значит, что он «при смерти или уже умер». Об этом заявил на совещании с членами регионального правительства глава Чечни Рамзан Кадыров, видео оттуда он опубликовал в своем телеграм-канале (цитата по «РИА Новости»).

По словам Кадырова, каждый день не нужно проводить совещания, потому что «система хорошо поставлена». «Достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас», — сказал Кадыров.

«Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи, — мы живы... Наша идеология — это путь нашего первого президента, и ни на секунду мы не сворачивали с этого пути», — добавил Кадыров.

В мае Кадыров опубликовал видео с размышлениями о болезни, жизни и смерти. Там он отметил: «Все чаще слышу сплетни о моей болезни — мол, я умираю, мне осталось немного». В ответ он сказал, что это путь каждого человека, а «если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как предписано, и никто не отнимет ни дня». «Вы как были сплетниками без мужества, прячущимися, словно мыши, за границей, так и остались, это ваша сущность», — говорит закадровый голос. На записи был показан Кадыров, который движется на фоне старинной башни.

Кадырову 48 лет. Глава Чечни и его окружение неоднократно опровергали данные об ухудшении его здоровья. В 2023-м он опубликовал видео своей прогулки в Грозном и посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».