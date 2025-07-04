Освобожденные из плена российские военные. Видео
Российские военные после освобождения из украинского плена и обмена сели в автобусы. Это видно на кадрах, которые опубликовало Минобороны после окончания обмена с Украиной.
Обмен происходит в Белоруссии. После обмена российских военных доставят в Россию для лечения и прохождения реабилитации. Вместе с военными в Россию вернулись два жителя Курской области, сообщал РБК источник в переговорной группе.
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