Базы британских ВВС защитили садовой изгородью и табличкой: «Не входить»

На посещенных журналистами базах патрулирование осуществлялось редко, колючая проволока отсутствовала на значительных участках, а системы видеонаблюдения, судя по всему, не охватывали всю территорию.

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Важнейшая база британских ВВС, где разместятся истребители F-35, защищена забором высотой 150 см, выяснила The Telegraph. Издание обнаружило уязвимости еще на двух базах, которые пропалестинская организация Palestine Action объявила целями для нападений. Как пишет издание, в некоторых случаях взлетно-посадочные полосы защищены изгородями, деревянными заборами или вообще ничем.

Эти уязвимости можно обнаружить даже через Google Street View. Эксперты не исключают, что активисты Palestine Action и враждебные государства могли уже использовать этот сервис для выявления слабых мест в охране объектов. Ранее активисты беспрепятственно проникли на базу ВВС Великобритании Брайз-Нортон в Оксфордшире и покинули ее, испачкав краской два военных самолета.

The Telegraph отмечает, что на главной разведывательной и наблюдательной базе Королевских ВВС 700-метровый участок периметра возле взлетно-посадочной полосы огорожен лишь изгородями, металлическими и деревянными заборами высотой не более 170 см. Колючая проволока здесь отсутствует, что позволяет потенциальным нарушителям быстро скрыться на пролгающем рядом шоссе A15. Рядом расположена еще одна база, защищенная лишь садовой изгородью также высотой 180 см, которая тянется почти на 2,4 км вдоль северного и восточного периметра. На этой базе дислоцируются эскадрильи истребителей RAF Typhoon.

Уязвимость периметров была выявлена и на двух других базах Королевских ВВС, которые организация Palestine Action назвала своими целями на прошедшей неделе. Одной из таких баз оказалась школа подготовки офицеров Королевских ВВС. Ее периметр практически не защищен: 6,3 км ограждения состоят из сухих каменных стен, сломанных деревянных заборов, изгородей или вовсе отсутствуют. На территории также есть несколько слабоохраняемых аварийных выходов — два из них остаются полностью открытыми, а один перекрыт лишь передвижными металлическими баррикадами и табличкой с надписью: «Не входить».

Эд Арнольд, бывший офицер британской армии, отвечавший ранее за безопасность военных объектов, заявил, что Королевские ВВС превратились в «легкую мишень» как для активистов, так и для иностранных агентов.

«Palestine Action наглядно показала уязвимость наших баз. Если более опасные группы последуют их примеру, последствия могут быть куда серьезнее — например, кто-то бросит ручную гранату в двигатель самолета, а не просто обольет его краской. Россия и Иран наверняка следят за этим и изучают возможности для саботажа», — предупредил он.

Марк Франсуа, теневой министр обороны от Консервативной партии, заявил, что ВВС Великобритании необходимо срочно пересмотреть систему безопасности баз после «столь серьезных разоблачений». По его словам, Министерство обороны уже объявило о проверке защиты на всех военных объектах, которая «должна быть тщательной, но проведенной в сжатые сроки».

В Министерстве обороны изданию сообщили, что после инцидента на базе Брайз-Нортон «срочно пересматривают процедуры безопасности на всех объектах».