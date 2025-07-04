Euraktiv узнал о подготовке Европы к сокращению войск США на континенте

Европа пока не получила от США разъяснений об их планах вывода американских солдат с континента и вообще о том, будет ли он, однако готовится к такому сценарию — в частности, оценивает, сможет ли заменить их своими силами

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Члены НАТО из Европы начали закрытую подготовку к возможному сокращению присутствия войск США на континенте, сообщает Euraktiv со ссылкой на источники.

В альянсе полагают, что американский президент Дональд Трамп выведет часть войск из Европы и перебросит их в Азию. В ЕС так и не получили от американской стороны подробных данных о пересмотре присутствия, из-за чего есть опасения, что Белый дом примет решения без консультаций с союзниками.

Для Европы главными являются вопросы о количестве военных, которых Вашингтон решит вывести; резкости самого процесса и возможности замены военных США европейскими.

«Вопрос не в том, будет ли сокращение, а в том, как провести его организованно, не ставя под угрозу оборонительные планы альянса», — заявил неназванный дипломат из НАТО порталу.

Допускается, что Европа может лишиться 10-20 тыс. солдат США — именно 20 тыс. были передислоцированы туда во время президентства предшественника Трампа Джо Байдена. О возможном выводе 10 тыс. человек ранее сообщали источники NBC.

Сейчас на континенте около 80 тыс. американских военных. Под особым ударом могут оказаться страны на восточном фланге НАТО, а также Германия и Италия — там есть базы США.

В июне Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что министр обороны Германии Борис Писториус попросил главу Пентагона Пита Хегсета предоставить «дорожную карту» вывода американских войск из Европы. Попытка выяснить конкретные сроки вывода американских сил, чтобы расставить собственные приоритеты, вызвала «раздражение других членов НАТО», отметило издание, из-за риска, что это может стать «пророчеством, которое, вероятно, сбудется».