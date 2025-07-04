Экс-генсек ОБСЕ объяснил, как восстановить безопасность Европы

Глава Женевского центра политики безопасности (Geneva Centre for Security Policy — GCSP), генеральный секретарь ОБСЕ в 2017–2020 годах Томас Гремингер объяснил РБК, с чего начать восстановление системы европейской безопасности

Томас Гремингер (Фото: Christophe Morin / Imago / Global Look Press)

Выстраивать новую европейскую безопасность следует в сотрудничестве с Россией, сказал в интервью РБК на полях XI научно-экспертного международного форума «Примаковские чтения» исполнительный директор Женевского центра политики безопасности (Geneva Centre for Security Policy — GCSP), генеральный секретарь ОБСЕ в 2017–2020 годах Томас Гремингер.

«Нам надо сфокусироваться на структурных элементах, которые обеспечат восстановление европейской безопасности. Прямо сейчас у нас есть европейский порядок безопасности, который в основном направлен на защиту Европы от России. Я же думаю, что этот порядок надо выстраивать как европейскую безопасность с Россией — безопасность на всем континенте мы можем строить только вместе. Для этого необходимо восстановить доверие», — считает эксперт.

По его оценке, первым шагом должно стать завершение боевых действий на Украине, причем на условиях, которые стали бы приемлемы для всех заинтересованных сторон. «Если военные действия на Украине прекратятся таким образом, который все стороны посчитают справедливым, то у нас будет среда, в которой будет возможно вести переговоры о мерах по снижению военных рисков и мерах укрепления доверия и безопасности», — отметил Гремингер.

В марте 2025 года состоялся первый с 2021 года визит генерального секретаря ОБСЕ в Россию — с декабря 2024-го эту должность занимает турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу. В Москве он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым, который заявил на пресс-конференции, что доставшееся Синирлиоглу наследство «не может вызвать зависти». «За предшествовавшие годы Запад запретил себе вступать с нами в диалог. Распространил этот запрет на международную организацию, которой является ОБСЕ», — сказал Лавров. Он также отметил, что сейчас идут разговоры «не об евроатлантических концепциях, а о евразийском подходе, о евразийской архитектуре». Речь, в частности, об идее Большого евразийского партнерства, которую президент России Владимир Путин впервые обнародовал в 2015 году и цель которой — «формирование широкого интеграционного контура на Евразийском континенте».