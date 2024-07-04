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Военная операция на Украине ,  
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Госдума поддержала идею направить Минобороны изъятое оружие

Сюжет
Военная операция на Украине
Хинштейн говорил, что из более чем 250 тыс. конфискованных единиц оружия на складах 70 тыс. подлежит уничтожению
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о направлении конфискованного и невостребованного оружия и боеприпасов в зону конфликта по упрощенной процедуре. Оружие считается невостребованным, если собственник не забрал его после года хранения.

На складах хранится более 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое можно передать в Минобороны, Росгвардию и иные государственные военизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач, рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его словам, оно может пригодиться не только в зоне военной операции, но и поступать в экспертно-криминалистические подразделения для формирования коллекций оружия, используемых для раскрытия преступлений.

«Это оружие и патроны — сегодня нужны на передовой. Так, дробовые ружья эффективно показывают себя в борьбе с беспилотниками», — сказал он. Хинштейн выразил уверенность, что законопроект будет принят во втором и третьем чтениях в ближайшее время.

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Авторами законопроекта выступили Хинштейн, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, на тот момент первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин и сенатор Алексей Наумец. Хинштейн подчеркнул, что сейчас конфискованное и невостребованное оружие невозможно использовать повторно — Росгвардия должна уничтожать его, на что бюджет тратит дополнительные средства.

Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Михаил Делягин предложил направлять в зону военной операции любой «конфискат», а не только оружие.

«У нас российское государство конфискует очень много имущества у разного рода преступников. Конфискует автомобили, внедорожники, разного рода компьютеры, программные средства, те же самые рыболовные сети, которые тоже спасают жизни. Давайте весь конфискат, какой есть, направим на помощь фронту», — сказал он.

Правительство официально поддержало законопроект в начале июля. В начале мая Хинштейн рассказывал, что из более чем 250 тыс. единиц огнестрельного оружия, скопившегося сейчас на складах МВД и Росгвардии, 70 тыс. подлежит уничтожению.

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Георгий Смирнов
Александр Хинштейн оружие конфискация
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