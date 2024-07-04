«Ъ» узнал о задержании ФСБ попавшего под санкции США полковника

Сотрудники органов военной контрразведки ФСБ задержали в Рязани командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады, гвардии полковника Артема Городилова по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает «Коммерсантъ».

Офицера привезли в Москву и передали Главному военному следственному управлению СК, которое расследует дело. В материалах расследования Городилов значится как подозреваемый, уточняет газета. Как рассказал ее собеседник, ожидается, что 4 июля следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

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