Голикова ответила Минздраву на просьбу купить им Falcon вместо SSJ100

Кабмин не собирался покупать иностранный самолет для нужд Минздрава, ответили в секретариате вице-премьера. Приобрести французский Falcon вместо отечественного SSJ100 ранее просило подведомственное министерству агентство

Татьяна Голикова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Правительство никогда не принимало решения купить для подотчетного Минздраву Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) самолет иностранного производства, оно требовало проработать вопрос о покупке воздушного судна отечественного производства. Об этом РБК сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Давалось поручение проработать вопрос о покупке российского самолета с медицинскими модулями и медицинским оборудованием для проведения санитарно-авиационной эвакуации граждан», — заявили в секретариате вице-премьера. Так там прокомментировали просьбу Минздрава и ФМБА предоставить для их нужд не отечественный Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее направила соответствующее письмо в правительство. Выбор именно французского самолета она объяснила рядом преимуществ перед российским.

В Минздраве, комментируя обращение министра, отметили, что в последние десять лет ФМБА использовало Ан-74, но в настоящее время самолет «законсервирован», из-за того что закончились ресурсные возможности двигателей украинского производства.