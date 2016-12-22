Кремль не поверил в прогноз об угрозе повторения дефолта 1998 года

На вопрос, верят ли в администрации президента в прогноз Bank of America, который предсказал новый мировой кризис, пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил, что наверняка все будет хорошо

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прогноз аналитиков Bank of America, которые пришли к выводу, что мировые рынки вскоре столкнутся с кризисной ситуацией, подобной событиям 1998 года, передает корреспондент РБК. Для России тот экономический кризис закончился дефолтом.

«Я не знаю, чем они [аналитики Bank of America] руководствовались, поэтому я не стал бы вступать в какую-то дискуссию», — ответил Песков журналистам на вопрос о прогнозе международной финансовой организации.

На уточняющий вопрос: «Значит, все будет хорошо?» — Песков ответил утвердительно: «Наверняка».

В минувший вторник, 3 июля, Bank of America выпустил прогноз, в котором отметил, что на мировом финансовом рынке может произойти повторение кризиса, который в 1997 году привел к обвалу азиатских рынков, а в 1998-м — к дефолту в России. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.

Как пояснил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт, на возможность повторения мирового кризиса указывает то, что в США происходит устойчивый рост, кривая доходности облигаций сглаживается, рынки развивающихся стран сокращаются, а это «похоже на эхо событий 20-летней давности».

В 1990-х, указали аналитики финансовой организации, произошло укрепление доллара, развивающиеся рынки также находились на спаде, их рынок облигаций скоро может достигнуть минимума с момента мирового кризиса.

В начале июня Всемирный банк предупредил о наступлении новой глобальной рецессии. В своем докладе он отметил, что ближайшие перспективы мировой экономики внушают оптимизм, поскольку около половины всех стран ускоряет экономический рост, однако это продлится недолго, потому что после 2019 года может начаться рецессия, которая происходит почти каждое десятилетие.