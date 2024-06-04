К заместителю мэра Киева Усову пришли с обысками по делу о вымогательстве

К заместителю Кличко пришли с обысками по делу о вымогательстве

Обыски идут в администрации Киева и у заместителя мэра Константина Усова, пишут украинские СМИ. Последнего подозревают в вымогательстве «на системной основе» у одного из перевозчиков.

Константин Усов (Фото: kyivcity.gov.ua)

Правоохранительные органы ведут обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации, в том числе у заместителя ее главы Константина Усова, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник среди силовиков. Об этом же сообщил источник «Украинской правды» в силовых структурах.

По данным собеседников изданий, Усова подозревают в вымогательстве «на системной основе» неправомерного вознаграждения у одного из городских перевозчиков.

«Суспiльне» и «Украинская правда» пишут, что обыски проводят сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Источник «Страны» в администрации Киева сообщил, что обыски могут быть связаны с делом о получении взятки одним из сотрудников коммунальных предприятий в 2022 году. Они проводятся в профильном департаменте, на предприятии и у Усова, добавил источник.

Усов — замглавы Киева по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. Свой пост он занял в феврале 2021 года.

Усову 35 лет. Он родился в 1988 году в Кривом Роге (Днепропетровская область). Имеет высшее журналистское и юридическое образование.

До прихода на службу в государственные органы работал в СМИ, в том числе в издании «Коммерсант-Украина» и на телеканалах. В апреле 2014 года пришел во власть на должность советника председателя Одесской областной государственной администрации по вопросам внутренней политики и деятельности ее аппарата.

В том же году избрался в Верховную раду. Был депутатом VIII созыва от партии «Блок Петра Порошенко» (ныне — «Европейская солидарность») до августа 2019 года. В парламенте занимал пост заместителя председателя комитета по вопросам информатизации и связи. Одновременно работал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).