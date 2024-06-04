К заместителю Кличко пришли с обысками по делу о вымогательстве
Правоохранительные органы ведут обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации, в том числе у заместителя ее главы Константина Усова, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник среди силовиков. Об этом же сообщил источник «Украинской правды» в силовых структурах.
По данным собеседников изданий, Усова подозревают в вымогательстве «на системной основе» неправомерного вознаграждения у одного из городских перевозчиков.
«Суспiльне» и «Украинская правда» пишут, что обыски проводят сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
Источник «Страны» в администрации Киева сообщил, что обыски могут быть связаны с делом о получении взятки одним из сотрудников коммунальных предприятий в 2022 году. Они проводятся в профильном департаменте, на предприятии и у Усова, добавил источник.
Усов — замглавы Киева по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. Свой пост он занял в феврале 2021 года.
Усову 35 лет. Он родился в 1988 году в Кривом Роге (Днепропетровская область). Имеет высшее журналистское и юридическое образование.
До прихода на службу в государственные органы работал в СМИ, в том числе в издании «Коммерсант-Украина» и на телеканалах. В апреле 2014 года пришел во власть на должность советника председателя Одесской областной государственной администрации по вопросам внутренней политики и деятельности ее аппарата.
В том же году избрался в Верховную раду. Был депутатом VIII созыва от партии «Блок Петра Порошенко» (ныне — «Европейская солидарность») до августа 2019 года. В парламенте занимал пост заместителя председателя комитета по вопросам информатизации и связи. Одновременно работал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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