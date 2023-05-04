Мэра Одессы арестовали по делу о растрате

Дело связано с покупкой здания обанкротившегося завода «Краян» по завышенной цене. Чиновника и еще ряд лиц обвинили в растрате около 194,6 млн руб. В 2019 году суд их оправдал, однако в 2021-м приговор был отменен

Геннадий Труханов (Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали на 60 суток по делу о растрате более 92 млн гривен (194,6 млн руб.) при покупке здания обанкротившегося завода «Краян», сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Высший антикоррупционный суд заключил его под стражу с правом внесения залога в 13 млн гривен (27,5 млн руб.).

В конце апреля суд изменил меру пресечения Труханову с личного поручительства на залог по ходатайству прокурора из-за нарушения обвиняемым обязанности являться в суд. Мэр должен был внести залог в 30,8 млн гривен в течение пяти дней, сообщало агентство УНИАН. Однако он этого не сделал, поэтому его взяли под стражу.

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По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский городской совет купил за 185 млн гривен у частной структуры административное здание, ранее принадлежавшее заводу «Краян», по завышенной цене — сама компания в начале того же года заплатила за него на аукционе 11,5 млн гривен, сообщало УНИАН. Вырученные средства фирма пыталась перечислить фиктивной компании. По версии следствия, обвиняемые, включая Труханова, присвоили 92 млн гривен из бюджета, писало издание «Страна.ua».

В ноябре 2018 года Малиновский суд Одессы начал рассматривать дело по существу. Помимо Труханова по нему проходили вице-мэр Павел Вугельман, директор ООО «Девелопмент Элит» (продавец здания) Петр Загодыренко и еще ряд обвиняемых.

В июле 2019 года суд оправдал всех фигурантов дела о покупке здания бывшего завода «Краян», в том числе Труханова. Однако в феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор. С весны того же года дело рассматривается в этом суде, сообщает «Суспільне».

В августе 2022 года Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявлял, что считает необходимыми переговоры с Россией для урегулирования конфликта: «Необходимо вести переговоры шаг за шагом, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации».