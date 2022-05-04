«Известия» узнали срок принятия Госдумой закона о внешнем управлении

Как уточнили «Известиям» в профильном комитете Госдумы, законопроект предусматривает разделение иносранных собственников на три категории, к которым будут относиться «по-разному». Его планируют принять в мае в первом чтении

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Госдума уже в мае в первом чтении может принять законопроект о внешнем управлении на иностранных предприятиях, большинство фракций его поддерживают. Об этом «Известиям» сообщили в профильном комитете по собственности, земельным и имущественным отношениям.

«Мы планируем рассмотрение этого законопроекта [«О внешней администрации по управлению организацией»] сразу после майских праздников. Думаю, что мы примем его в первом чтении, а потом будем дорабатывать. Потому что в окончательном чтении должен быть принят такой вариант законопроекта, который удовлетворит и бизнес, интересы трудовых коллективов, и государство», — сообщил «Известиям» глава комитета Сергей Гаврилов.

По его словам, изучением вопроса внешнего управления комитет занимается с начала марта. Он уточнил, что изначально у них было несколько вариантов законопроекта, но в итоге остановились на варианте с разделением иностранных инвесторов на три категории: тех, кто остался работать в России, кто хотел бы остаться, и тех, кто «просто хлопнули дверью и без всяких объявлений закрыли предприятия». «Мы должны по-разному относиться к этим трем категориям иностранного бизнеса», — указал Гаврилов.

С конца февраля западные страны начали ужесточать санкции против России, а иностранные компании — массово прекращать или ограничивать работу в стране. В частности, свою деятельность приостановили «Макдональдс», IKEA, Mercedes-Benz, H&M, Zara, Acer, Adobe, Intel и другие.

В связи с этим «Единая Россия» в начале марта выступила с инициативой национализации ушедших иностранных компаний. Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, внешнее управления на предприятиях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, можно вводить по решению суда, если эти компании прекратили работу в России. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места, считают в «Единой России».

В документе также прописаны основания для назначения внешнего управления, среди них: прекращение управления деятельностью организации в нарушение законодательства России, перебои (их угроза) снабжения потребителей и нарушение критически значимых цепочек, необходимость привлечения бюджетных средств для бесперебойного снабжения потребителей и (или) переориентации зависимых значимых производств.

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Президент России Владимир Путин предложение поддержал. «Те, кто собирается закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно. Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства [Михаил Мишустин], вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — сказал президент. При этом, по его словам, Россия не хочет быть закрытой страной и настроена на сотрудничество с партнерами.

В то же время глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин заявлял об отсутствии необходимости в национализации иностранных активов «Это фактически получается, что мы свои государственные деньги тратим на покупку долей в иностранных компаниях. В этом нет необходимости. Это можно сделать за частные деньги», — говорил он в интервью РБК.

В США обещали «принять меры», если Москва начнет национализировать имущество иностранных компаний, покинувших российский рынок.