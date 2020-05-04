Тимошенко стала долларовым миллионером

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
В Минобороны раскрыли детали воздушного парада в День Победы Общество, 19:34 В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем Общество, 19:27 В Калининградской области более 300 медиков отказались работать Общество, 19:21 Суд в Киеве заочно арестовал Януковича по делу об «узурпации власти» Общество, 19:13 Смолов вылетел в Испанию для возобновления тренировок с «Сельтой» Спорт, 19:11 Полиция завела уголовное дело после нападения на таксиста в Москве Общество, 19:09 «Трактор» объявил о назначении нового главного тренера Спорт, 18:41 На Урале при пожаре погиб трехлетний мальчик Общество, 18:25 В Чехии предложили снять запрет на поездки за границу автобусом и поездом Общество, 18:23 Дворкович спрогнозировал цену на нефть $35 за баррель к концу года Экономика, 18:12 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 18:12 «Атлетик» и «Сосьедад» намерены сыграть финал Кубка Испании при зрителях Спорт, 18:09 Евросоюз выделил €1 млрд на создание вакцины от коронавируса Общество, 18:08 Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии. Эксперты подводят итог скандалу Стиль, 18:07
Новости без коронавируса ,  
0 

Тимошенко стала долларовым миллионером

Она задекларировала доход на сумму $5,5 млн, полученную от американской компании. Тимошенко указала, что это компенсация ущерба, причиненного «политическими репрессиями» в 2011–2014 годах
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В документах, которые подала Тимошенко, говорится, что деньги были перечислены ей от компании Reid Collins, Tsai LLP в виде компенсации ущерба, «причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов». Сумма была получена Тимошенко от США на стадии досудебного урегулирования.

Издание также отмечает, что заместитель председателя партии «Батькивщина» и адвокат Тимошенко Сергей Власенко в 2019 году также декларировал доход суммарно в размере $4,9 млн, полученный от той же компании. В документах эти поступления обозначены как иностранный доход.

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»
Политика

Reid Collins & Tsai LLP — юридическая компания США, учреждена в 2009 году. Компания имеет офисы в Нью-Йорке, Остине, Далласе и Вашингтоне. Способ написания названия компании отличается от указанного Тимошенко в декларации, но адрес компании совпадает с указанным ею. В описании на сайте компании говорится, что она занимается сложными судебными разбирательствами на национальном и международном уровнях. Компания представляет интересы доверителей, иностранных государств, международных банков, физических лиц и компаний, зарегистрированных в США и за их пределами.

Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 2007 по 2010 год. В 2010–2011 годах против нее было возбуждено несколько уголовных дел, в частности ее подозревали в использовании средств, предназначенных на выплату пенсий населению, а также в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией. США считали, что в обвинениях против Тимошенко есть политический мотив.

Тимошенко признали виновной в превышении полномочий в 2011 году и приговорили к семи годам лишения свободы, а также запретили занимать определенные государственные должности в течение трех лет.

Политик подала жалобы в ЕСПЧ, но смогла выйти на свободу только в 2014 году, после отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Юлия Тимошенко, миллионер, Украина
Материалы по теме
Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»
Политика
Тимошенко заняла место спикера во время стычки в Верховной раде
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter