Она задекларировала доход на сумму $5,5 млн, полученную от американской компании. Тимошенко указала, что это компенсация ущерба, причиненного «политическими репрессиями» в 2011–2014 годах

Юлия Тимошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В документах, которые подала Тимошенко, говорится, что деньги были перечислены ей от компании Reid Collins, Tsai LLP в виде компенсации ущерба, «причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов». Сумма была получена Тимошенко от США на стадии досудебного урегулирования.

Издание также отмечает, что заместитель председателя партии «Батькивщина» и адвокат Тимошенко Сергей Власенко в 2019 году также декларировал доход суммарно в размере $4,9 млн, полученный от той же компании. В документах эти поступления обозначены как иностранный доход.

Reid Collins & Tsai LLP — юридическая компания США, учреждена в 2009 году. Компания имеет офисы в Нью-Йорке, Остине, Далласе и Вашингтоне. Способ написания названия компании отличается от указанного Тимошенко в декларации, но адрес компании совпадает с указанным ею. В описании на сайте компании говорится, что она занимается сложными судебными разбирательствами на национальном и международном уровнях. Компания представляет интересы доверителей, иностранных государств, международных банков, физических лиц и компаний, зарегистрированных в США и за их пределами.