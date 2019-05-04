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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора

Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.

«Он представляет точку зрения Путина почти так, как если бы был представителем Кремля», — сказал Таппер.

Таппер напомнил, что после телефоннного разговора двух президентов, Трамп рассказал, что Путин «совсем не хочет вмешиваться» в ситуацию в Венесуэле. При этом госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее говорили об обратном, подчеркнул журналист.

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Таппер также раскритиковал Трампа за ряд заявлений, которые касались доклада спецпрокурора Роберта Мюллера — президент утверждает, что Россия не вмешивалась в выборы, тогда как в документе говорится обратное.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 3 мая, стороны обсудили ситуацию в Венесуэле и на Украине, встречу президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также доклад Мюллера.

Теги: CNN, Дональд Трамп
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