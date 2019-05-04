Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора

Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора

Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.

«Он представляет точку зрения Путина почти так, как если бы был представителем Кремля», — сказал Таппер.

Таппер напомнил, что после телефоннного разговора двух президентов, Трамп рассказал, что Путин «совсем не хочет вмешиваться» в ситуацию в Венесуэле. При этом госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее говорили об обратном, подчеркнул журналист.

Таппер также раскритиковал Трампа за ряд заявлений, которые касались доклада спецпрокурора Роберта Мюллера — президент утверждает, что Россия не вмешивалась в выборы, тогда как в документе говорится обратное.