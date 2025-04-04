Суд в Британии обязал Трампа выплатить автору досье на него $820 тыс.
Суд в Великобритании обязал президента США Дональда Трампа компенсировать более £625 тыс. ($820 тыс.) судебных издержек компании Orbis Business Intelligence, основанной экс-сотрудником службы внешней разведки MИ-6 Кристофером Стилом, сообщает Reuters.
Стил был автором досье на Трампа, которое легло в основу расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о связях республиканца с Россией и предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы 2016 года (он пришел к выводу, что факт вмешательства был, но сговора Трампа и Москвы нет. Россия отвергает обвинения). В 2017 году досье опубликовал портал BuzzFeed, в нем сообщалось, что у российских властей есть компромат на Трампа, с помощью которого Кремль может давить политика. Кроме того, авторы документа утверждали, что у России есть видео, подтверждающее связь Трампа с секс-работницей в московском отеле в 2013 году.
Трамп называл все сведения, приведенные Стилом, фейковыми и отрицал любые контакты с Москвой. Многие данные из досье не были подтверждены, адвокаты республиканца заявили, что оно содержало «множество ложных, фальшивых или выдуманных утверждений».
В 2023 году Трамп подал иск о защите персональных данных к Orbis из-за двух записей в досье, но Высокий суд Лондона отклонил его. Судья Карен Стайн посчитала, что «нет никаких убедительных причин» продолжать рассматривать дело.
На предыдущих слушаниях в январе представители Orbis заявили, что Трампа обязали выплатить £290 тыс. (около $380 тыс.) в качестве компенсации судебных издержек, однако он этого не сделал, поэтому сумму увеличили.
Юрист Пол Артер, представляющий интересы Orbis, заявил, что дело важно для обеих сторон: компания обеспокоена своим будущим в случае проигрыша, а Трамп стремится защитить свою репутацию.
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