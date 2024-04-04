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Силовики задержали гендиректора одной из крупнейших букмекерских контор

Силовики задержали гендиректора букмекера «Мелбет» по делу о мошенничестве
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя букмекерской компании Игоря Ляпустина по подозрению в мошенничестве. Суд рассмотрит ходатайство о его аресте
Игорь Ляпустин
Игорь Ляпустин (Фото: Федерация шахмат России)

Глава букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин задержан сотрудниками правоохранительных органов, рассказали РБК два источника близких к МВД. Собеседники РБК называют его одним из ключевых персонажей на рынка букмекерских компаний.

Следствие уже ходатайствовало об аресте Ляпустина. Как подтвердили РБК в Тверском районном суде Москвы к ним поступил материал на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Максимальное наказание по этой статье уголовное кодекса составляет до 15 лет лишения свободы.

По данным СПАРК, Игорь Ляпустин является генеральным директором компании «Мелофон». Основной вид деятельности компании — организация и проведение азартных игр и заключение пари. Бенефициаром компании, зарегистрированной в 2012 году, является Мария Кеббул. «Мелофон» владеет доменом melbet.ru, а также несколькими торговыми марками — «melbet mel mel bet», «toto melbet», «voltbet», «азарт в твоем сердце».

РБК представил рейтинг букмекеров 2024 года
Спорт
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Букмекер «Мелбет» в 2023 году занимал 9 место в рейтинге российских букмекерских компаний, составленном аналитической группой «РБК Исследования рынков». В 2023 году чистая прибыль ООО «Мелофон» составляла 3,9 млрд. руб.

«Мелбет» — титульный партнер ФНЛ (Первой лиги по футболу, второго по значимости российского футбольного дивизиона).

Также Ляпустин является также руководителем ООО «Твоя ставка», которая занимается деятельностью по заключению пари с 2022 года, ей принадлежит тотализатор «Мелбет».

Материал дополняется.

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