В Думу внесут законопроект об отмене налогов на помощь Донбассу и армии

ЛДПР предложит отнести расходы предприятий на поддержку вооруженных сил и гуманитарную помощь новым регионам к затратам, не подлежащим налогообложению

Фото: Олег Яковлев / РБК

Депутаты от ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагают освободить от налогов траты компаний на помощь новым регионам и Вооруженным силам России (законопроект есть в распоряжении РБК).

Авторы документа предлагают внести изменения в Налоговый кодекс. Они хотят включить расходы на гуманитарную помощь в районах проведения военной операции, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в расчет налога на прибыль. Это позволит уменьшить налогооблагаемую базу на сумму этих расходов, что приведет к уменьшению налога на прибыль для предприятия.

Такими расходами будет считаться стоимость имущества, «безвозмездно переданного населению и организациям», а также стоимость «бескорыстного выполнения работ». Кроме того, можно будет учитывать расходы на транспортировку, сопровождение и хранение указанной помощи.

Также предлагается увеличить лимит расходов на гуманитарную помощь, которые могут быть учтены в статье «затраты», до 10% выручки от реализации (сейчас закон устанавливает 1%).

Действие закона предлагается распространить на отношения, возникшие с начала военной операции, то есть с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил один из авторов законопроекта Владимир Кошелев, правила и нормативы мирного времени не рассчитаны на текущую ситуацию, поэтому необходимо убрать барьеры для тех предпринимателей, которые оказывают помощь фронту, а также Донбассу. «Предприниматели, оказывающие такую помощь, не должны искать лазейки для того, чтобы потратить на это деньги», — заявил он РБК.

ЛДПР анонсировала внесение этого законопроекта в Госдуму еще в сентябре 2022 года, однако он не был внесен. По словам Кошелева, законопроект проходил согласование в правительстве, а также экспертные обсуждения. В итоге он был доработан с учетом позиции бизнес-сообщества и замечаний Минфина. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он концептуально поддержан Минобороны, Минстроем и Минпромторгом.

«На этапе доработки и обсуждения с другими парламентскими фракциям в Госдуме получена положительная реакция на законопроект от представителей «Новых Людей» и «Единой России», — добавил Кошелев.

Депутат от «Новых людей» Владимир Плякин отметил, что при передаче автомобиля стоимостью 2 млн руб. фактические расходы на его приобретение после уплаты налогов составляют около 2,5 млн руб., даже если машина предназначена для воинских подразделений. «Законопроект позволяет создать условия для увеличения объемов гуманитарной помощи, направляемой в зону проведения специальной военной операции. Такие поставки чаще всего носят не коммерческий, а гуманитарный характер», — сказал Плякин.

Депутат от «Единой России», член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что в новых регионах необходимо как можно скорее восстановить разрушенную инфраструктуру и жилье, а бизнес нужно дополнительно стимулировать и поощрять его благотворительность в отношении новых территорий.