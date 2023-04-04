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Политика ,  
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Фонд Сороса в Казахстане закроют и превратят в экспертный центр

Фонд Сороса прекратил работу в Казахстане и будет преобразован в аналитический центр
Фонд преобразуют в экспертно-аналитический центр под названием CAPS (Central Asian policy studies) Unlock
Фото: Абзал Калиев / РИА Новости
Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Фонд Сороса (фонды «Открытое общество», основанные Джорджем Соросом, признаны в России «нежелательной организацией») прекратил работу в Казахстане. Об этом говорится в сообщении, которое фонд разослал журналистам.

Его преобразуют в экспертно-аналитический центр под названием CAPS (Central Asian policy studies) Unlock. CAPS Unlock займется исследованиями по социально-экономическому неравенству, цифровой демократии, образованию, изменению климата, геополитике, последствиям исторического пути региона.

Создание регионального аналитического центра — часть глобальной трансформации Фонда Сороса, поясняется в сообщении.

В попечительский совет центра вошли социолог из Таджикистана Гульнора Бекназарова, политолог из Киргизии Медет Тюлегенов, экономист из Узбекистана Юлий Юсупов, а также декан факультета образования и гуманитарных наук казахстанского университета КИМЭП Жулдыз Смагулова.

Фонд «Сорос-Казахстан» в Алма-Ате — неправительственная благотворительная организация, основанная Open Society Foundations в 1995 году. За это время она получила грантов на сумму более $100 млн.

Фонд Сороса поддерживает программы в области образования, культуры, а также искусства и здравоохранения. Он был основан миллиардером в 1979 году, работает более чем в 120 странах по всему миру. Forbes оценивает состояние Сороса в $6,7 млрд.

В России постоянное представительство Фонда Сороса работало с 1995 по 2003 год, а до 2015 года — местное отделение фонда.

После принятия закона о «нежелательных организациях» Фонд Сороса стал одной из 12 организаций, которые попали в первый список. «Нежелательным» его признали в ноябре 2015 года.

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Осенью прошлого года фонд Сороса объявил о своем решении закрыть отделение в Таджикистане. Его закрытие объяснили «трансформацией, начатой в 2021 году по пересмотру приоритетов». За последние годы фонд прекратил работу в Белоруссии, Венгрии, а также в Турции (после обвинений президента Реджепа Тайипа Эрдогана в финансировании протестов в 2013 году). Причиной ухода из Венгрии фонд называл законопроект «Остановить Сороса». Сорос родился в этой стране, где и основал фонд, который предоставлял университетам и библиотекам ксероксы для распространения информации против социалистического просоветского режима. Название «Открытое общество» он взял из книги философа и социолога Карла Поппера. В Белоруссии налоговые органы оштрафовали фонд на $3 млн после обвинений директора местного отделения Питера Берна в поддержке националистической оппозиции и высылки его из страны.

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Теги
Елена Чернышова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Фонд Сороса Казахстан
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