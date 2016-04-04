Генпрокуратура не увидела состава преступления в офшорах Порошенко

Генпрокуратура Украины не видит состава преступления в сообщениях о том, что президент Петр Порошенко оказался владельцем офшоров. Ранее лидер Радикальной партии инициировал процедуру импичмента из-за офшорного скандала

Президент Украины Петр Порошенко (Фото: DPA/TASS)

​Генпрокуратура Украины не увидела состава преступления со стороны президента Петра Порошенко, который оказался замешан в офшорном скандале. Об этом в эфире «112 Украина» заявил прокурор надзорного ведомства Владислав Куценко. Накануне журналисты-расследователи опубликовали документы о выводе кондитерского бизнеса Порошенко в офшор на Британских Виргинских островах.

«Заявляю официально, что по предварительному изучению информации, которую распространяют отдельные СМИ о нарушении законности президентом Украины Петром Порошенко, то ГПУ в этих заявлениях и информации никакого состава преступления не видит», — сказал Куценко.

При этом прокурор от имени ведомства обратился к депутатам и представителям общественности с просьбой «не втягивать ГПУ в политику и действовать в соответствии с законами, с Конституцией». Куценко пояснил, что согласно Основному закону страны любые расследования, связанные с президентом Украины, не подследственны Генпрокуратуре.

«Есть закон, есть Конституция, статья 111, которая определяет порядок расследований по отношению к президенту Украины и на любом этапе расследования органы прокуратуры к нему не привлекаются», — заключил прокурор.

Видео: Телеканал РБК

Куценко был задан вопрос и о расследовании в отношении главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, чье имя также упоминалось в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Прокурор отметил, что этим должны заниматься представители Национального антикоррупционного бюро Украины: «Они вправе начать уголовное производство, и, конечно, представители антикоррупционной прокуратуры будут осуществлять надзор в таком производстве».

Накануне стало известно, что ICIJ обнаружил документы о выводе кондитерского бизнеса Порошенко в офшор на Британских Виргинских островах (BVI), при этом в декларациях главы государства компания указана не была. Компания Prime Asset Partners Ltd, соглаcно обнародованным документам, была зарегистрирована в 2014 году на BVI. Она стала холдингом для украинских и кипрских структур корпорации «Рошен», а сам глава государства является ее единственным владельцем.

Ситуацию с офшором Порошенко ранее прокомментировал его юридический советник Макар Пасенюк. Он рассказал «Громадьскому ТВ», что Prime Assets Ltd создали для подготовки к продаже активов президента, как того требует украинское законодательство. Пасенюк уточнил, что помимо этой компании были учреждены еще две структуры — CEE Confectionery Investments Ltd (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года). По словам советника Порошенко, Roshen Europe B.V. принадлежит CEE Confectionery Investments, а та — компании с Британских Виргинских островов. Пасенюк уточнил, что в декларации президента о компании не говорилось, поскольку ее акции «не имеют номинальной стоимости».

Однако телеканал утверждал, что, согласно полученным материалам, акции Prime Assets Ltd все-таки стоят $1 тыс. Пасенюк при этом уточнял, что «фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей», и добавил, что сейчас «юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей».

После офшорного скандала лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что инициирует процедуру импичмента Порошенко. По его словам, образование офшоров — это «избежание уплаты налогов, коррупционная деятельность, сокрытие доходов, недостоверная информация в декларациях госчиновников».