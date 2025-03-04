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Отставки губернаторов ,  
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Эксклюзив

Дронов стал основным кандидатом в губернаторы Новгородской области

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Отставки губернаторов
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Эксклюзивы РБК
Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов в ближайшее время будет утвержден президентом Владимиром Путиным в статусе врио главы региона до выборов, сообщили источники РБК
Александр Дронов
Александр Дронов (Фото: Правительство Новгородской области)

Ио губернатора Новгородской области Александр Дронов стал наиболее вероятным кандидатом на позицию главы региона, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента и руководству региона, и подтвердил федеральный чиновник.

Позиция губернатора Новгородской области вакантна с 7 февраля, когда президент России Владимир Путин принял отставку главы региона Андрея Никитина. В указе использовалась формулировка, что губернатор покидает свой пост «в связи с переходом на другую работу». Вскоре Никитин был назначен заместителем министра транспорта. Указа президента об официальном назначении врио губернатора Новгородской области не последовало. На время исполняющим обязанности главы региона стал первый заместитель губернатора Александр Дронов.

В последние годы при отборе губернаторов на тот или иной регион после отставки предыдущего Владимир Путин назначает врио, который впоследствии и идет на выборы как основной кандидат от власти.

Затянувшееся решение

Источник РБК, близкий к администрации президента, связывает задержку решения по Новгородской области с тем, что внимание внутриполитического блока Кремля было сосредоточено на вопросе выборов президента Абхазии. Два других собеседника РБК, близких к Кремлю, отмечают, что на Новгородскую область рассматривались и другие кандидаты, в списке претендентов на должность были бывший глава правительства Запорожской области (а до этого премьер Вологодской области) Антон Кольцов, а также заместитель генпрокурора Андрей Кикоть. При этом за кандидатуру Александра Дронова выступал Андрей Никитин.

О том, что Дронов может стать губернатором региона ранее писали «Ведомости».

Выпускник МАДИ в прошлом он работал в различных органах власти, связанных с дорожным хозяйством. В правительство Новгородской области он попал в апреле 2017 года и в 2020 году и стал первым вице-губернатором. На официальном сайте правительства региона сообщается, что он окончил образовательную программу на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «Школой губернаторов». Она курируется администрацией президента и ее прохождение последние годы фактически стало обязательным условием для того, чтобы претендовать на позицию главы региона.

Регион «повышенной значимости»

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов характеризует Новгородскую область как в целом небогатый регион, хотя там и есть определенный промышленный потенциал. По его оценке, не в пользу региона играет близость к Санкт-Петербургу: «Близость к северной столице — это и проклятие. Она откачивает лучшие человеческие ресурсы еще с советских времен».

По его словам, дополнительное внимание региону со стороны федерального центра придает то, что на его территории находится Валдайский район — он считается курортным и пользуется популярностью у российских элит. На озере Валдай находится одна из государственных резиденций главы государства.

«Валдай — это ключевой момент. Именно за счет него невзрачная на первый взгляд Новгородская область и получает особое внимание со стороны влиятельных российских элит», — считает политолог Ростислав Туровский. Он предполагает, что с этим может быть связана пауза с решением по губернатору региона. Второй важный момент, касающийся Новгородской области, это — проект высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. По словам Иванова и Туровского, ее строительство также увеличивает значение региона на ближайшие годы.

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Персоны
Андрей Винокуров
При участии
Екатерина Виноградова
Новгородская область Андрей Никитин отставки и назначения Владимир Путин Александр Дронов
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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