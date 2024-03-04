Медведев рассказал о границах России, которые «шире географических»
Стратегические границы того или иного государства зависят от его «политической мощи», суверенности и власти, считает заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС,
«Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому обречены», — заявил он в ходе марафона «Знание.Первые».
Он также назвал залогом безопасности России «стабильность ситуации за рамками прямого периметра, образованного пограничными столбами государства». Медведев подчеркнул, что стратегические границы не сводятся к физическим размерам стран, их воздушному пространству и территориальным водам, и не связаны напрямую с государственным суверенитетом.
Медведев также призвал к осознанию современных границ России и тех, какими они могут стать в будущем. Он назвал эти вопросы «неоднозначными и нериторическими».
Он также призвал оппонентов Москвы понять, что «чужой земли России не надо, но свое она не отдаст». Медведев напомнил о предстоящем 210-летии со дня капитуляции Парижа перед армией Российской империи. По его словам, это было необходимо для «устранения прямой военной угрозы».
В состав России вошли Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области по итогам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годах. Украина и западные страны не признают их результатов и считают эти события аннексией.
Президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 осенью 2022 года формулу мира, которая в том числе включает пункт о выходе российских войск на границы 1991 года. Россия считает это требование неприемлемым и исключает переговоры на основе этой формулы. В Кремле ранее призвали Киев признать «реалии на земле».
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