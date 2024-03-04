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Военная операция на Украине ,  
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Под машиной экс-помощника главы МВД ЛНР нашли бомбу

Под машиной экс-помощника главы МВД ЛНР Киселева нашли бомбу
Сюжет
Военная операция на Украине
Под машиной Виталия Кисилева в Луганске нашли взрывчатку, прежде он был помощников главы МВД ЛНР Корнета. Он рассказывал, что покушаться на него пытались еще два года назад. В 2016-м его обвиняли в попытке госпереворота в ЛНР
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Под автомобилем бывшего помощника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского университета Виталия Киселева нашли взрывчатку. Об этом сообщают источники ТАСС и «РИА Новости».

Устройство с электронным детонатором и белым веществом нашли под Toyota Land Cruiser, самого замректора в этот момент в машине не было, уточняет канал Shot. Кисилев не пострадал, территория вокруг университета оцеплена, следователи нашли похожий на детонатор предмет, пишет канал «Mash на Донбассе».

Кисилев ранее рассказывал о попытке покушения на него в мае 2022 года, которое совершили в Луганске с помощью пистолета с глушителем. Из-за этого ему пришлось переехать, сменить «многие виды транспорта». Он связал попытку со своим «военно-политическим влиянием» в Донбассе.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Позывной Кисилева — Коммунист. До 2014 года он был бизнесменом, после смены власти на Украине, которую он посчитал госпереворотом, участвовал в боях с украинской армией, после чего Кисилева назначили замкомандующего по работе с личным составом и присвоили звание полковника.

В 2016-м его обвинили в планах совершить госпереворот в ЛНР. Киселева арестовали, в 2017 году приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы, но впоследствии выяснилось: дело сфабриковали по указанию вышестоящего начальства, писал «Луганский независимый ресурс». Дело отправили на дорасследование.

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