Под машиной экс-помощника главы МВД ЛНР нашли бомбу
Под автомобилем бывшего помощника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского университета Виталия Киселева нашли взрывчатку. Об этом сообщают источники ТАСС и «РИА Новости».
Устройство с электронным детонатором и белым веществом нашли под Toyota Land Cruiser, самого замректора в этот момент в машине не было, уточняет канал Shot. Кисилев не пострадал, территория вокруг университета оцеплена, следователи нашли похожий на детонатор предмет, пишет канал «Mash на Донбассе».
Кисилев ранее рассказывал о попытке покушения на него в мае 2022 года, которое совершили в Луганске с помощью пистолета с глушителем. Из-за этого ему пришлось переехать, сменить «многие виды транспорта». Он связал попытку со своим «военно-политическим влиянием» в Донбассе.
Позывной Кисилева — Коммунист. До 2014 года он был бизнесменом, после смены власти на Украине, которую он посчитал госпереворотом, участвовал в боях с украинской армией, после чего Кисилева назначили замкомандующего по работе с личным составом и присвоили звание полковника.
В 2016-м его обвинили в планах совершить госпереворот в ЛНР. Киселева арестовали, в 2017 году приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы, но впоследствии выяснилось: дело сфабриковали по указанию вышестоящего начальства, писал «Луганский независимый ресурс». Дело отправили на дорасследование.
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